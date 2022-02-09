冬奧美女選手爆紅！白皙皮膚配大眼電翻網友　狂讚「可以進娛樂圈」

▲北京冬奧美女選手阿合娜爾。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京冬奧會速度滑冰比賽如火如荼進行，22歲的新疆選手阿合娜爾·阿達克因靚麗外表和出色表現，在大陸網路走紅，被稱讚是「可以進娛樂圈的顏值」。阿合娜爾在7日下午的女子1500公尺決賽中最終排名第17位。

▲阿合娜爾在賽場上比心。（圖／翻攝自新華社）

據《錢江晚報》報導，阿合娜爾在「冰絲帶」人氣極高，當比賽現場解說介紹她的名字時，觀眾立即送上高分貝的歡呼聲。她日前戰勝了同組的加拿大選手，以1分58秒59的成績創下個人最佳表現，興奮表示，「這次我比自己的平原最好成績快了1秒多，賽後看到自己的成績，真的很開心！」

▲阿合娜爾的高顏值令她在網路走紅。（圖／翻攝自新華社）

阿合娜爾的高顏值和出色表現令她在大陸網路走紅，網友紛紛讚說「又美又颯」、「可以進娛樂圈的顏值」、「美女真好看」、「上場御姐大佬氣息撲面而來，下場笑起來又有點甜是怎麼回事 」。

對於網友的稱讚，阿合娜爾靦腆地說，「有朋友給我轉發了（相關報導）……感謝大家對我的支持。今天現場觀眾也很棒，我在後半程一度沒力氣了，但是他們的吶喊聲讓我堅持到了最後。」

▲阿合娜爾出遊照。（圖／翻攝自微博）

據悉，阿合娜爾1999年出生於新疆呼圖壁縣石梯子哈薩克族鄉，5歲時看到別的小朋友滑輪滑後十分羨慕，於是纏著父母也要一雙，從此開啓了速滑人生，2018年由短道速滑改練速度滑冰。此後參加國際大賽，她接連囊獲多項榮譽，特別是在2019-2020賽季速度滑冰青年世界杯首站，阿合娜爾以4分24秒799的成績奪得女子3000公尺新成年組冠軍。