另一半不傲嬌？可能是因為還沒踩到他們的點　12星座的脾氣「順著摸」就沒事

▲你的另一半有哪些傲嬌或是誤踩的地雷嗎？（圖／翻攝自pakutaso.com，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

相處起來再和睦的另一半，多多少少也總是會有突然傲嬌起來的時候。人們常把傲嬌的個性拿來形容貓，然而不論是人是貓，只要一傲嬌起來就得要有人在一旁哄著，或是作對他們心裡期望對方做的事，他們的情緒才能被按捺下來。想知道另一半是有哪些傲嬌個性？不妨就跟著下面的「養法」，讓感情持續進展、甜甜蜜蜜！

牡羊、巨蟹、天秤、魔羯／要管可以，但別管到他們的「點」

這組星座分屬不同風向，然而共同點就是他們大部分時間都很好相處，通常在感情中也是很願意配合另一伴的一方，但這種好相處的情況也有例外，一旦在某個情境下他們突然變得固執，即使另一半說出自己的想法、需求或規勸，這組星座也不見得願意配合的時候，就代表當下的「事件」就是他們格外在意、旁人無可撼動的「點」。

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即使他們所在意的「點」，在旁人看來多麼微不足道，或是毫無道理，但只要是這組星座的人所在意的，那麼建議另一半就別插手管了，因為只要一踏入這個他們不想被干預的「禁區」，在他們心中絕對是警鈴大響，甚至很有可能開始深切考慮兩人是否不該繼續走下去。

金牛、獅子、天蠍、水瓶／難搞的他們，底線就是很需要獨處空間

這組人的共同特質說穿了就是「難搞」！正因為他們也深知，自己和人相處是有障礙的，臉皮薄的他們也會避免任何可能把場面搞將、氣氛搞冷的可能，那麼要如何避免？那就是悄悄待在最令他們安心的獨處空間搞孤癖了！

其實不只是對朋友，這組星座和另一半相處時亦是如此。偶爾當他們感覺到緊繃、難以言喻的糾結，這時唯有獨處才能讓他們感到自在。另一半這時可以做的就是，在他們需要獨處的時候不過度打擾，只要他們在這段期間可以不用去在意、掛念誰，累積在心裡的壓力就能同步消化排解，進而療癒自己。所以其實別太疑神疑鬼，當獨處結束、就像遊戲角色恢復血量以後，他又會是一尾活龍！

雙子、處女、射手、雙魚／愛自由又叛逆，他們需要「放生式」養法

前一組星座可能只需要有個獨處的時間，但要說起最自我、最重視自由的星座，那就是雙子、處女、射手和雙魚這4個了！至於在程度上，又屬雙子跟射手對「自由」的渴望更高，就算已有另一半，但自由對他們的吸引力往往比感情還要來得更高，要是一被另一半問東問西，他們就會覺得很有壓力，久而久之自然想離開壓力的來源，也就是另一半。

該如何好好把這組星座的人養在身邊，關鍵就是——「放養」。以放生式的方法與他們相處，在兩人都能接受的底線之內，讓他們享受足夠的、不被人叨念的自由，才有可能把感情的路走得平順一些。