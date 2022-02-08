　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

另一半不傲嬌？可能是因為還沒踩到他們的點　12星座的脾氣「順著摸」就沒事

▲愛情,感情,兩性。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲你的另一半有哪些傲嬌或是誤踩的地雷嗎？（圖／翻攝自pakutaso.com，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

相處起來再和睦的另一半，多多少少也總是會有突然傲嬌起來的時候。人們常把傲嬌的個性拿來形容貓，然而不論是人是貓，只要一傲嬌起來就得要有人在一旁哄著，或是作對他們心裡期望對方做的事，他們的情緒才能被按捺下來。想知道另一半是有哪些傲嬌個性？不妨就跟著下面的「養法」，讓感情持續進展、甜甜蜜蜜！

牡羊、巨蟹、天秤、魔羯／要管可以，但別管到他們的「點」
這組星座分屬不同風向，然而共同點就是他們大部分時間都很好相處，通常在感情中也是很願意配合另一伴的一方，但這種好相處的情況也有例外，一旦在某個情境下他們突然變得固執，即使另一半說出自己的想法、需求或規勸，這組星座也不見得願意配合的時候，就代表當下的「事件」就是他們格外在意、旁人無可撼動的「點」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

即使他們所在意的「點」，在旁人看來多麼微不足道，或是毫無道理，但只要是這組星座的人所在意的，那麼建議另一半就別插手管了，因為只要一踏入這個他們不想被干預的「禁區」，在他們心中絕對是警鈴大響，甚至很有可能開始深切考慮兩人是否不該繼續走下去。

▲愛情,感情,兩性。（圖／翻攝PAKUTASO）

金牛、獅子、天蠍、水瓶／難搞的他們，底線就是很需要獨處空間
這組人的共同特質說穿了就是「難搞」！正因為他們也深知，自己和人相處是有障礙的，臉皮薄的他們也會避免任何可能把場面搞將、氣氛搞冷的可能，那麼要如何避免？那就是悄悄待在最令他們安心的獨處空間搞孤癖了！

其實不只是對朋友，這組星座和另一半相處時亦是如此。偶爾當他們感覺到緊繃、難以言喻的糾結，這時唯有獨處才能讓他們感到自在。另一半這時可以做的就是，在他們需要獨處的時候不過度打擾，只要他們在這段期間可以不用去在意、掛念誰，累積在心裡的壓力就能同步消化排解，進而療癒自己。所以其實別太疑神疑鬼，當獨處結束、就像遊戲角色恢復血量以後，他又會是一尾活龍！

▲▼情人節是為彼此感情加溫的節日，以往一份小禮物或一頓大餐，就能讓對方洋溢著幸福，近幾年更流行在情人節前，進行一些變美的「小心肌」，讓感情增溫！（圖／翻攝自pakutaso.com）

雙子、處女、射手、雙魚／愛自由又叛逆，他們需要「放生式」養法
前一組星座可能只需要有個獨處的時間，但要說起最自我、最重視自由的星座，那就是雙子、處女、射手和雙魚這4個了！至於在程度上，又屬雙子跟射手對「自由」的渴望更高，就算已有另一半，但自由對他們的吸引力往往比感情還要來得更高，要是一被另一半問東問西，他們就會覺得很有壓力，久而久之自然想離開壓力的來源，也就是另一半。

該如何好好把這組星座的人養在身邊，關鍵就是——「放養」。以放生式的方法與他們相處，在兩人都能接受的底線之內，讓他們享受足夠的、不被人叨念的自由，才有可能把感情的路走得平順一些。

►台南和逸飯店打折了！帶小孩超划算

►自然回甘的靜思書軒紅茶你喝過嗎？

ET快訊
第22期疫苗「開搶時間出爐」！727萬人符合資格　莫德納數量
快訊／北市提高防疫標準　1人確診新變種病毒全校停課14天
國道「血滴子」擊落2休旅！　驚悚畫面曝光
《殭屍校園》驚喜彩蛋　周子瑜「露臉客串」畫面曝光
夫妻激戰忘關門！婆婆親睹全程「驚吐1句話」　結局神展開
「iPhone能用4年嗎？」　強者曝1神機：6年了還在用
雞排妹28歲擁3豪宅！　曝理財秘訣「2點最關鍵」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

福食有條件解禁2月21日上路　張麗善指示衛生局嚴格稽查抽驗

第22期疫苗「明中午12點開搶」！727萬人符合資格　莫德納數量最多

快訊／北市提高防疫標準　1人確診新變種病毒全校停課14天

高雄港堵疫情！兩天篩完2.3萬人　明起未篩檢禁入港區工作

桃機去年旅客量僅90萬人次　2022年達成一條件可回升近千萬

93萬遊客春節湧入台東！9天花了20億元　14.4萬人踏上伯朗大道

夫妻激戰忘關門！婆婆親睹全程「驚吐1句話」　結局神展開

另一半不傲嬌？可能是因為還沒踩到他們的點　12星座的脾氣「順著摸」就沒事

學習歷程檔案每科都要做？87%大學教授不認同

鄰居情侶狂啪聲響大！她見枕邊人打呼氣到搧掌　網笑：一樣啪兩樣情

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

聯結車濱海公路重大事故！轎車被輾碎...駕駛重傷不治

辰亦儒回台灣了！跟曾之喬穿情侶裝　「一轉身就有大亮點」閃爆

《尼羅河謀殺案》懸疑燒腦推理神作　「白羅」回歸！「神力女超人」蓋兒加朵引殺機？

福食有條件解禁2月21日上路　張麗善指示衛生局嚴格稽查抽驗

第22期疫苗「明中午12點開搶」！727萬人符合資格　莫德納數量最多

快訊／北市提高防疫標準　1人確診新變種病毒全校停課14天

高雄港堵疫情！兩天篩完2.3萬人　明起未篩檢禁入港區工作

桃機去年旅客量僅90萬人次　2022年達成一條件可回升近千萬

93萬遊客春節湧入台東！9天花了20億元　14.4萬人踏上伯朗大道

夫妻激戰忘關門！婆婆親睹全程「驚吐1句話」　結局神展開

另一半不傲嬌？可能是因為還沒踩到他們的點　12星座的脾氣「順著摸」就沒事

學習歷程檔案每科都要做？87%大學教授不認同

鄰居情侶狂啪聲響大！她見枕邊人打呼氣到搧掌　網笑：一樣啪兩樣情

福食有條件解禁2月21日上路　張麗善指示衛生局嚴格稽查抽驗

天眼全看到了！三寶轎車突左轉撞機車竟落跑　女騎士倒地濺血

中鋼射三箭再創營運高峰　看好鋼市三月起反彈

尬酒2大女神輸了　鄭元暢爆料：沒見劉嘉玲、蔣欣醉過

第22期疫苗「明中午12點開搶」！727萬人符合資格　莫德納數量最多

「撞臉楊繡惠」男歌手要當玖壹壹師弟！　公司開工照洩密

快訊／北市提高防疫標準　1人確診新變種病毒全校停課14天

接受張立帆訓練　葉國情首要任務找回球速

吃7隻就超標！「泡藥蝦」秘辛曝光　3重點教你挑：活跳跳超危險

一隻阿圓曬「逛街戰袍」E球快蹦出！　轉身爆辣看傻：我真的很敢

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！

快訊／今本土暴增26例！境外增22例

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

新北感染源不明一家四口Ct值曝

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

表弟過年「偷走破萬寶可夢卡」　他氣炸給難看

手指頭量胸部大小！4根手=D罩杯　她實測：超準

快訊／桃園最新足跡曝光　美廉社、藥局入列

獨家／震撼！台中凱擘影城傳營運至2/15

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

遠百竹北停車場　牆上全轎車刮痕

免升3級就可清零　醫：哥有沒有打臉你？

今晨12.5℃　還有2波鋒面接力！全台有雨時間曝

漲價連環爆！「3民生用品」要變貴了

更多熱門

相關新聞

偷吃飼料鈴鐺卡住　貓外八求救爸

偷吃飼料鈴鐺卡住　貓外八求救爸

賴都賴不掉的現行犯！網友林上立家中養了一隻貪吃的貓咪「麻吉」，每次吃完自己的飯都會再去搜刮同伴的，這天麻吉又去偷吃其他貓咪的飼料以為爸爸不會發現，沒想到飼料碗正好卡在牠的鈴鐺上面，證據掛在胸前，讓爸爸回來直接抓到現行犯。

曖昧掰掰！12星座晉升戀人撇步

曖昧掰掰！12星座晉升戀人撇步

喵起跑姿勢解放　媽：6年沒翻車過

喵起跑姿勢解放　媽：6年沒翻車過

看似不愛！12星座男愛過頭3行為

看似不愛！12星座男愛過頭3行為

久沒抱孫　包一坨貓壽司當現成嬤

久沒抱孫　包一坨貓壽司當現成嬤

關鍵字：

星座傲嬌地雷愛情感情

讀者迴響

熱門新聞

2歲嬰誤吞電池「心臟燒破洞」亡

「我死獄中世人就知真相」　8死劉邦友案最後嫌疑人曝

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

46歲「三級片始祖」女星近況曝光！遭酸老怒反擊

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

80kg小六弟脂肪肝！醫一聽「清蒸水煮菜單」秒傻了

台大女星翻臉劉樂妍　「放棄健保」遷陸戶籍

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！

快訊／今本土暴增26例！境外增22例

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

新北感染源不明一家四口Ct值曝

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

表弟過年「偷走破萬寶可夢卡」　他氣炸給難看

女突被「關掉濾鏡」　真面目露出驚

汪小菲「十指緊扣小14歲女星」被拍到了！

更多

最夯影音

更多
粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜
雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面