飯店大亨辱警被判拘役75天　曾砸260萬找街友頂包辯「問心無愧」

▲焦治國的轎車違規行駛人行道，不滿被取締辱罵警員「王八蛋」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳雕文／新北報導

知名「飯店大亨」焦治國把車違停在新北市三峽的人行道上，和前來處理的員警發生拉扯衝突，甚至脫口辱罵「王八蛋」、「禍害」等語，被依妨害公務罪送辦。法院審理期間，焦治國堅不認罪，甚至曾在庭上激動喊「把我槍斃就好」，被法官判拘役75日，全案仍可上訴。



事情發生在2020年3月1日晚間6點多，他把車違停在三峽學勤路與大德街口的人行道上，嚴重影響交通，民眾見狀檢舉。警獲報到場進行舉發開單時，引發焦治國不滿，雙方發生口角。

後來進10名支援警力到場，焦治國的2名子女得知狀況後也到現場關心，不但沒讓事件緩和，竟也與警方發生口角、肢體衝突。警方隨即將3人壓制在地，並帶回派出所偵訊，訊後依妨害公務罪移送偵辦。

審理期間，焦治國及兒女等3人皆否認犯行，但密錄器等畫面顯示，他們確實有妨害公務之行為，且始終未與當事員警達成和解，新北地院依妨害公務、傷害罪判處焦治國拘役75日，得易科罰金；焦男女兒則判拘役30日，得易科罰金3萬元；至於焦男兒子因未有明確證據認定，因此判處無罪；全案仍可上訴。

▲焦治國2子女到場也與警拉扯，3人妨害公務送辦。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，焦治國有「飯店大亨」之稱，以法拍屋起家，曾在台北市中山區、萬華區擁有多家飯店，身價上億，但經營的飯店多次涉及應召女子性交易；2003年被依妨害風化罪判刑3年6個月，還爆出花260萬元找街友頂包入獄，後來東窗事發才服刑，但自認「問心無愧」。

焦治國出獄後曾接受媒體訪問說，「冤枉已經冤枉了，你也曉得台灣司法，判了就判了那怎麼辦呢？後來我當然也不甘願去執行啊，我忙得要命，就找了一個不是小弟，他比我還大就頂替我去，我覺得問心無愧啊。」他出獄後繼續經營飯店，如今又因違停辱警登上新聞版面。