外送員紅燈牽機車過馬路被開單　一句「爛警察」下場出爐

▲林姓外送員紅燈牽著機車過馬路被警員攔查 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名外送員騎機車遇到紅燈不願停等，下車牽著機車穿越馬路到對面，被執行勤務的海山警分局警員攔檢，警員依法告發「紅燈迴轉」，外送員不滿怒嗆「沒有用的爛警察」，新北地院依侮辱公務員罪判處拘役3日，得易科罰金。

據了解，41歲林姓男子擔任外送員，2021年9月24日下午5時許，騎機車行經板橋區中山路一段與漢生東路口時，剛好遇到紅燈，由於目的地需要迴轉，必須待轉2次，停等3次紅燈，林男為了趕時間，竟直接下車，牽著機車過馬路到對面，再上車騎乘。

▼警員用手機給林男看違規法條 。（圖／記者陳以昇翻攝）

此時，海山警分局王姓警員在執行公務，見林男紅燈下車牽著車過馬路，已涉犯道路交通安全處罰條例「紅燈迴轉」，要依法告發，林男原本配合熄火攔查，聽到要罰款後，突然氣炸，認為警員在找麻煩，怒罵「你們警察都一樣啦，只會欺負小老百姓而已，沒有用的爛警察！」，隨即要騎機車離開。

此時王警聽到林男辱罵，不甘受辱「你再說一遍」，認為林男污辱依法執行公務的員警，將他逮捕帶回偵訊，訊後依妨害公務及公然污辱罪移送。新北地院審酌林男於員警執行職務時，竟恣意口出非雅之言，所生危害程度尚輕，兼衡其素行、犯罪動機、目的、手段、案發情節過程，暨其智識程度、家庭經濟狀況，以及其犯後態度等一切情狀，輕判拘役3日，得易科罰金。

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▼外送員不滿被開單紅燈迴轉，辱罵警員「爛警察」，依妨害公務被逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）