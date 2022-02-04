不滿財產遭查封...女撕封條被逮辯：貓撕的！　法官不信判拘20日

▲花蓮一名朱姓女子因積欠公司債務，遭到該公司向法院聲請強制執行，其名下動產因而遭到查封，但朱女卻任意撕下封條，因而吃上官司。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）



記者林冠吟／花蓮報導

花蓮一名朱姓女子，2019年因積欠某公司債務因而遭到該公司向法院聲請強制執行。而花蓮地院受理後，也派遣司法事務官等相關工作人員前往執行，依法抵達朱女的住處，查封其所持有動產，不料朱女事後卻偷偷撕掉封條被發現，慘遭依妨害公務罪移送。花蓮地院審理後，依除去查封標示罪，判處朱女拘役20日，得易科罰金。

判決書指出，朱女所持有的相關動產被其積欠債務公司聲請強制執行獲准後，其名下所持有動產均已被法院查封，但事後該公司派員前往朱女住處查訪時卻發現，她竟撕掉已遭法院查封動產之封條，再怒告發朱女觸犯妨害公務罪。

庭審時，朱女向法官坦承確實有積欠債務，而其名下所持有的動產也遭到法院查封之事實，不過朱女卻向法官強調自己並無去除任何標籤之事實，至於封條會掉落，應是她所養的貓咪所撕落的。

花蓮地院審酌相關事證後發現，從工作人員所拍下的照片顯示，查封標籤黏貼大致穩牢，若非遭到外力，應不致於自行脫落，且從脫落的封條上查看，也沒看到任何有被貓咪撕落之痕跡。

法官審酌先前向法院聲請對朱女強制執行之公司職員證稱，顯示其後續前往朱女住處查訪時，赫然發現朱女的液晶電視封條遭人撕落，質問她封條去哪裡了？但朱女卻向職員表示，「因有客人來，有查封標示觀感不佳，所以將封條全部拆下」，職員一聽立即拍照佐證，卻被她阻止等語，因而認定朱女撕毀封條屬實，審酌其無故除去查封標示、法治觀念淡薄，事後又否認犯行，犯後態度難任良好，依除去查封標示罪，判其拘役20日，得易科罰金。