朋友的烏龜叫「糖漿」！他問寵物名哪個最奇...網狂推這6字：傳說不死

▲原PO的朋友幫烏龜取名為「糖漿」，讓他百思不解。非當事烏龜。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

飼主在幫寵物取名字都以順口、容易記又特別的為主考量，雖然有不少都是菜市場名，不過有些名字卻相當的與眾不同。一名網友就表示，聽到朋友幫烏龜取名為「糖漿」，覺得非常奇怪，但對方卻認為很可愛，讓他超不解，於是上網問問最奇怪的寵物名有什麼，結果釣出一堆網友回應，連之前火紅的「奧米加咆哮獸」也都出現了。

一名網友在PTT以「最奇怪的寵物名」為題發文，表示朋友養了一隻寵物烏龜，取名為「糖漿」，「我想說烏龜叫糖漿是三小，超奇怪、超突兀的，不過他本人似乎覺得這名字很可愛」，因此想知道還有沒有什麼奇怪的寵物名。

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貼文PO出後吸引不少網友留言表示，「美惠吧，聽起來很像隔壁阿姨的名字」、「瑪英丸」、「我朋友為了拍馬屁，取名叫勇鷹」、「看過有人養一堆烏龜，名字叫龜1、龜2......」、「鍋蓋」、「遇過一隻小鸚鵡叫炸雞」。

其中有個答案出現很多次，就是之前火紅一時的「奧米加咆哮獸」，網友笑說這名字去獸醫院一定很好笑，「獸醫院護士：奧米茄咆哮獸可以進來診間囉」。

奧米加咆哮獸是動漫《數碼寶貝》中的一隻怪獸，在第一代動畫中，奧米加獸由「戰鬥暴龍獸」和「鋼鐵加魯魯」2隻怪獸合體而成。

有趣的是2017年北藝大舉辦校牛取名大賽，「奧米加咆哮獸」就以七成得票率拿下第一名，在當時引起不小話題，就連媒體都爭相採訪。

▲北藝大校牛「奧米加咆哮獸」。（圖／北藝大）

還有一名網友分享自家寵物與眾不同的名字，「我養一隻守宮（壁虎）叫做阿姆斯特朗旋風噴射亞里斯多德俊雄‧二世丸」，為了證明「真心不騙」，還貼出一超截圖佐證。

▲網友分享幫寵物取的超長名字。（圖／翻攝自PTT）