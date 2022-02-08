快訊／今本土暴增26例「新北現不明感染源個案」　另增22例境外

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情持續！中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增26例本土病例，當中新北爆出不明感染源家庭群聚4案，在桃園方面，亞旭、日翊有也新增；今另增加例22境外移入，確診個案無人死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲。今日新增境外移入個案為12例男性、9例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自印度(5例)、加拿大(3例)、菲律賓及荷蘭(各2例)、阿拉伯聯合大公國、美國及烏克蘭(各1例)移入；另7例調查中。入境日介於今(2022)年1月24日至2月7日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2/8新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計5,816,835例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,797,056例排除)，其中19,239例確診，分別為3,957例境外移入，15,228例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案19059)，累計130例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。