　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／今本土暴增26例「新北現不明感染源個案」　另增22例境外

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情持續！中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增26例本土病例，當中新北爆出不明感染源家庭群聚4案，在桃園方面，亞旭、日翊有也新增；今另增加例22境外移入，確診個案無人死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲。今日新增境外移入個案為12例男性、9例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自印度(5例)、加拿大(3例)、菲律賓及荷蘭(各2例)、阿拉伯聯合大公國、美國及烏克蘭(各1例)移入；另7例調查中。入境日介於今(2022)年1月24日至2月7日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2/8新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲2/8新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計5,816,835例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,797,056例排除)，其中19,239例確診，分別為3,957例境外移入，15,228例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案19059)，累計130例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

►台南和逸飯店打折了！帶小孩超划算

►自然回甘的靜思書軒紅茶你喝過嗎？

ET快訊
礁溪飯店員工喝下午茶2確診　點點幼兒園3幼童1家人染疫
新北一家四口確診　陳時中：追蹤不到來源與關連
桃園+16！　日翊物流+6確診、亞旭增7人染疫
勤業眾信證實「信義區辦公室」同仁確診　接觸者全員快篩
獨／才開4年　台中凱擘影城突宣布熄燈
快訊／今本土增26例！　新北出現不明感染源
LIVE／確診女在信義區大樓上班　陳時中最新說明
快訊／勤業眾信員工傳確診　 內部信曝光
板橋一家四口確診！染疫女信義區上班　會計師事務所急曝3天足跡
快訊／板橋1家4口確診　小女兒在信義區上班
獨／「馴獸師」張智峰復出！　加入T1職籃這隊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣防疫模式和國際差異？　陳時中揭3關鍵：全民很配合

新北+4！一家四口群聚 　陳時中：目前追蹤不到來源與關連

礁溪飯店員工喝下午茶2確診　點點幼兒園3幼童1家人染疫

桃園+16！加貝爾增3確診　日翊物流+6、亞旭+7「要重新檢查宿舍」

今落地篩檢「5航班3確診」皆來自奧地利　陽性率1.31%

老鳥反被新人欺！「什麼都不會」搶功勞第一　他怒揭發：竟沒人信我

今新增22例境外移入「9落地確診」　印度5例最多

快訊／今本土暴增26例「新北現不明感染源個案」　另增22例境外

獨家／開工後第一震撼！台中凱擘影城宣布營運至2／15

LIVE／最快元宵後縮短入境檢疫天數　陳時中最新說明

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

聯結車濱海公路重大事故！轎車被輾碎...駕駛重傷不治

辰亦儒回台灣了！跟曾之喬穿情侶裝　「一轉身就有大亮點」閃爆

愷樂鬆口回應「密婚醫生」真相！　友：重返幕前可能性低

快去加油！今起大降1.1元　九二汽油每公升回落至28.7元

台灣防疫模式和國際差異？　陳時中揭3關鍵：全民很配合

新北+4！一家四口群聚 　陳時中：目前追蹤不到來源與關連

礁溪飯店員工喝下午茶2確診　點點幼兒園3幼童1家人染疫

桃園+16！加貝爾增3確診　日翊物流+6、亞旭+7「要重新檢查宿舍」

今落地篩檢「5航班3確診」皆來自奧地利　陽性率1.31%

老鳥反被新人欺！「什麼都不會」搶功勞第一　他怒揭發：竟沒人信我

今新增22例境外移入「9落地確診」　印度5例最多

快訊／今本土暴增26例「新北現不明感染源個案」　另增22例境外

獨家／開工後第一震撼！台中凱擘影城宣布營運至2／15

LIVE／最快元宵後縮短入境檢疫天數　陳時中最新說明

快訊／台62轎車自撞隧道口！車頭全爛女駕駛命危　3人輕重傷送醫

Meta市值3天蒸發7.4兆　陷數據爭議臉書、IG恐退出歐洲市場

台灣防疫模式和國際差異？　陳時中揭3關鍵：全民很配合

富邦9日移師嘉義市　3月3日與桃猿熱身賽　

福食解禁「綠拿馬英九救駕」　馬辦：萊豬怎不聽馬「牛豬分離」原則

中華女足搭專機梅花座、分流今下午5點抵台　9確診者3人已康復

台日交流賽能打嗎？球員憂疫情+隔離　兄弟部分主力婉拒

三星旗艦機Galaxy S22系列明晚亮相　韓媒曝各機型價格

新北+4！一家四口群聚 　陳時中：目前追蹤不到來源與關連

礁溪飯店員工喝下午茶2確診　點點幼兒園3幼童1家人染疫

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

生活熱門新聞

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

手指頭量胸部大小！4根手=D罩杯　她實測：超準

表弟過年「偷走破萬寶可夢卡」　他氣炸給難看

遠百竹北停車場　牆上全轎車刮痕

今晨12.5℃　還有2波鋒面接力！全台有雨時間曝

漲價連環爆！「3民生用品」要變貴了

免升3級就可清零　醫：哥有沒有打臉你？

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

醫估最快降級時間　出國玩要看3指標

快訊／今本土暴增26例！境外增22例

50嵐員工「髒鞋丟鍋煮」！總部回應了

從「生日年尾數」看你今年財運！最旺、最慘Top3出爐

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

「我死獄中世人就知真相」　8死劉邦友案最後嫌疑人曝

2歲嬰誤吞電池「心臟燒破洞」亡

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

46歲「三級片始祖」女星近況曝光！遭酸老怒反擊

80kg小六弟脂肪肝！醫一聽「清蒸水煮菜單」秒傻了

台大女星翻臉劉樂妍　「放棄健保」遷陸戶籍

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

女突被「關掉濾鏡」　真面目露出驚

手指頭量胸部大小！4根手=D罩杯　她實測：超準

冠佑曝光漂亮女兒！才13歲「已有171高挑身材」

表弟過年「偷走破萬寶可夢卡」　他氣炸給難看

大姑爽當頂客族…公婆逼過繼小兒子

更多

最夯影音

更多
粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜
雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面