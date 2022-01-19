　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹三民國小2225人「採檢結果出爐」！林智堅心疼吐16字網鼻酸

▲新竹市長林智堅看到孩子們進行篩檢，內心相當不捨。（圖／翻攝自林智堅IG）

▲新竹市長林智堅看到孩子們進行篩檢，內心相當不捨。（圖／翻攝自林智堅IG）

記者閔文昱／綜合報導

新竹市18日新增一家四口確診，其中有名女童就讀三民國小，該校也緊急停課、全面進行PCR採檢。而採檢結果19日晚間出爐，2225人全數為陰性。對此，新竹市長林智堅也在IG發文表示，「孩子，會痛，我知道，可是這樣我才能放心！」讓不少網友看了都相當不捨。

新竹市長林智堅19日下午召開疫情說明會表示，18日新增一家四口確診，分別是案18,060（父親）、案18,061（妻子）、案18,062（就讀義民高中大女兒）、案18,063（就讀三民國小小女兒），市府緊急匡列164人，篩檢結果為全數陰性；此外，確診女童就讀的三民國小也緊急停課，並進行大規模PCR採檢。

▲▲新竹市長林智堅。（圖／翻攝自林智堅臉書）。（圖／翻攝自林智堅臉書）

▲新竹市長林智堅。（圖／翻攝自林智堅臉書）

新竹市長林智堅18日晚間到三民國小篩檢站視察，看著一個個小學童忍痛進行篩檢，讓他相當不捨，在IG發文「孩子，會痛，我知道，可是這樣我才能放心！」不少網友看了也紛紛留言，「心疼，但大家都很勇敢，一起面對可怕的疫情，一起加油」、「加油！看到孩子要忍受戳鼻的痛，不忍心，但是你們都很棒！」

三民國小PCR採檢19日晚間全數出爐，所幸校內2225名師生都為陰性反應，目前三民國小將停課14日，並進行全校大消毒。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►什麼，GORE-TEX外套打折了！

ET快訊
ØZI一身黑現身敦南派出所！　全程靜默為性愛片外流報案
獨／被爆「婚內一夜情ØZI」　Keanna深夜回應了！
本土疫情延燒　12縣市校園措施一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹三民國小2225人「採檢結果出爐」！林智堅心疼吐16字網鼻酸

新店隨機殺人魔逃死！獄中霸凌室友「噁餵馬桶水」　改判理由曝

台61線蛋車自撞2死！駕駛「被驗出吸毒」　2保險公司拒賠726萬

獨／貨櫃車司機忘拉手煞車　肉身阻車慘遭「夾擊」驚悚畫面曝光

快訊／北市晚間驚傳墜樓！50多歲男倒地無生命跡象　住戶開門嚇壞

防疫計程車回「我不能載客」竟遭強上　4屁孩被阻止竟圍毆司機

貨車司機巷口迴轉遭毆　辣椒水反擊K.O.馬路暴怒哥

劇毒海蟾蜍入侵南投！致命毒液噴1m威脅人畜　志工要徵兵禦敵

裸男陳屍摩鐵非「馬上風」　竟是遭妙齡女下藥洗劫！另有6男受害

自拍私密片取悅男友被外流　9人轉傳害少女崩潰自殘遭索賠400萬

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

走斑馬線上...汽機車左轉未讓　直接過彎撞上！行人慘遭擊落

茶花枯掉了女兒問那什麼花？　爸正經回「乾燥花」種2年多了

如何哄女友他示範一招見效　丟出「藍色鈔票」秒獲燦笑

周杰倫曬昆凌「超凸懷孕照」！　認三度當爸：這最美好的禮物

去年差點分手SE7EN！李多海鏡頭前淚崩　約會被粉絲撞見…他直接甩手逃跑XD

新竹三民國小2225人「採檢結果出爐」！林智堅心疼吐16字網鼻酸

新店隨機殺人魔逃死！獄中霸凌室友「噁餵馬桶水」　改判理由曝

台61線蛋車自撞2死！駕駛「被驗出吸毒」　2保險公司拒賠726萬

獨／貨櫃車司機忘拉手煞車　肉身阻車慘遭「夾擊」驚悚畫面曝光

快訊／北市晚間驚傳墜樓！50多歲男倒地無生命跡象　住戶開門嚇壞

防疫計程車回「我不能載客」竟遭強上　4屁孩被阻止竟圍毆司機

貨車司機巷口迴轉遭毆　辣椒水反擊K.O.馬路暴怒哥

劇毒海蟾蜍入侵南投！致命毒液噴1m威脅人畜　志工要徵兵禦敵

裸男陳屍摩鐵非「馬上風」　竟是遭妙齡女下藥洗劫！另有6男受害

自拍私密片取悅男友被外流　9人轉傳害少女崩潰自殘遭索賠400萬

漫威影帝滑雪意外身亡！下坡「頭部重創」直升機搶救不治…享年37歲

孟美岐沒被封殺？新作《我心飛揚》突衝熱搜…陸網狠酸：小三飛揚

日本「馬毛島」將興建軍事基地　居民反應兩極

Zuvio校園大專盃總決賽23日開打！電競不死鳥助陣炒熱冠軍氣氛

快訊／ØZI性愛片外流「沒提告」原因曝光！　警方揭偵辦最新進度

「挺喬帥」茲維列夫碰澳洲地主選手被噓爆　直落3勝出挺進32強

李沃牆／大陸打房兩難：一管就死一放就亂

公雞衝向小底迪「飛踢臉臉」　媽聽暴哭聲...拿木棍應戰！

社會熱門新聞

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

竹東唯一合法殯儀館快倒　70萬人恐繼續喝洗屍水

三民國小2225人採檢出爐！林智堅吐16字

新店隨機殺人魔逃死！改判理由曝

即／客運擦撞機車　女騎士頭遭輾爆慘死

即／疑陸資來台挖角　檢調發動大搜索

防疫小黃拒載客　運將阻止反遭4屁孩圍毆

毒夫妻下藥迷昏洗劫7人　害死1人重判17年

少女自拍不雅片外流　竟是遭男友和閨蜜出賣

鼎泰豐師傅竟是竹聯副會長　創討債公社攬生意

高雄首批11名酒駕犯　殯儀館擦冰櫃

「鬼王」古文物遭竊！扯出女秘書瞹眛關係

蛋車自撞2死被驗出吸毒　保險公司拒賠726萬

即／新店隨機殺人魔二審改判免死

更多熱門

相關新聞

新竹三民國小女學生確診　全校PCR出爐

新竹三民國小女學生確診　全校PCR出爐

新竹市府18日公布的確診個案當中，有名女童就讀三民國小，該校也緊急停課、全面進行PCR採檢。而採檢結果19日晚間出爐，2,225人全數為陰性。

快訊／新竹三民國小2117師生採檢結果出爐

快訊／新竹三民國小2117師生採檢結果出爐

新竹一家四口確診！學校、補習班匡列2552人PCR

新竹一家四口確診！學校、補習班匡列2552人PCR

林智堅遺憾立委考察大新竹　高虹安轟無知傲慢

林智堅遺憾立委考察大新竹　高虹安轟無知傲慢

新竹可怕塞車畫面曝　半小時只開500公尺

新竹可怕塞車畫面曝　半小時只開500公尺

關鍵字：

三民國小林智堅

讀者迴響

熱門新聞

謝和弦發聲「終於真相大白」　控被戴綠帽：還有臉告我

快訊／ØZI一身黑現身敦南派出所！　全程靜默為性愛片外流報案

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

JKF辣模青青「國高中舊照」瘋傳

Keanna深夜回應交往時間曝　爆料「婚內一夜情ØZI」開告了

Keanna被爆婚內一夜情ØZI　回擊：之前沒有經紀人

Whoscall揭3詐騙手法　3種號碼開頭別接

明天是大寒！命理師：4生肖「財運越冷越旺」

被問「怎向小孩解釋爸媽分開」汪小菲首談離婚變臉沉默

愛喝火鍋湯？減重醫PO「恐怖漸層照」警世：我不敢喝

小商人PO「結婚證書」打臉！　青青：明天就換新身分證

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

竹東唯一合法殯儀館快倒　70萬人恐繼續喝洗屍水

盧廣仲爆熱戀泱泱！1年前上《木曜》這集擦愛火

ØZI的「Ø」怎麼打？

更多

最夯影音

更多
流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術
救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面