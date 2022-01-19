新竹三民國小2225人「採檢結果出爐」！林智堅心疼吐16字網鼻酸

▲新竹市長林智堅看到孩子們進行篩檢，內心相當不捨。（圖／翻攝自林智堅IG）

記者閔文昱／綜合報導

新竹市18日新增一家四口確診，其中有名女童就讀三民國小，該校也緊急停課、全面進行PCR採檢。而採檢結果19日晚間出爐，2225人全數為陰性。對此，新竹市長林智堅也在IG發文表示，「孩子，會痛，我知道，可是這樣我才能放心！」讓不少網友看了都相當不捨。

新竹市長林智堅19日下午召開疫情說明會表示，18日新增一家四口確診，分別是案18,060（父親）、案18,061（妻子）、案18,062（就讀義民高中大女兒）、案18,063（就讀三民國小小女兒），市府緊急匡列164人，篩檢結果為全數陰性；此外，確診女童就讀的三民國小也緊急停課，並進行大規模PCR採檢。

▲新竹市長林智堅。（圖／翻攝自林智堅臉書）

新竹市長林智堅18日晚間到三民國小篩檢站視察，看著一個個小學童忍痛進行篩檢，讓他相當不捨，在IG發文「孩子，會痛，我知道，可是這樣我才能放心！」不少網友看了也紛紛留言，「心疼，但大家都很勇敢，一起面對可怕的疫情，一起加油」、「加油！看到孩子要忍受戳鼻的痛，不忍心，但是你們都很棒！」

三民國小PCR採檢19日晚間全數出爐，所幸校內2225名師生都為陰性反應，目前三民國小將停課14日，並進行全校大消毒。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘