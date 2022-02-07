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初代美女列車長高升！　胡詠芝任台北站135年來首位女站長

▲▼台北站首位女站長胡詠芝。（圖／台鐵提供）

▲台鐵最大站台北站今天舉行站長交接儀式。（圖／台鐵提供）

記者許維寧／台北報導

台鐵最大車站台北站今（2/7）舉行第25任站長佈達及交接儀式，原任站長涂維庭升任台北運務段副段長，新任站長由台北車班組主任胡詠芝升任，也是台北站首位女性站長。

台鐵今天舉行第25任站長交接儀式，交接典禮由運務處處長劉雙火監交，台北站將由台北車班組主任胡詠芝接任，也是台北站首位女性站長。

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台鐵指出，胡詠芝台鐵年資13年，在台北車班組前後任職7年6個月，是台鐵8個車班組中首位女性車班主任，任內執行員工備勤房舍改善計畫。站長胡詠芝過去在台北車站任事時，也曾參與台北車站聯合防災中心建設，熟悉站區維安業務，這次榮任站長足堪重任。

另外，台鐵也表示，胡詠芝於98年、105年取得鐵路特考員級、高員級資格晉用，在台鐵經歷現場的站務員、車長、列車長、副站長（台北站）、替班站長、車班組副主任、站務主任（台北站）、車班組主任，由基層做起，歷練相當完整。且自100年起即擔任台鐵局國際禮儀基本儀態與服務規範的種子教師，及員工訓練中心的內部講師，更至局裡擔任國會聯絡室科員及局長秘書等資歷，是一名全方位人才。

升任台北運務段副段長的涂維庭則是於99年鐵路特考高員級進入台鐵，台鐵表示，涂維庭先後擔任過山佳、鶯歌、南港、板橋、臺北站長，歷經大台北地區三個共構車站的站長，歷練完整。擔任臺北站站長一年七個月內，於109年7月中央大廳恢復開放，「公共空間、公眾使用」並導入微笑地貼，展現台北車站的友善與包容，並與台北市社會局合作，有效改善街友影響站容的情形。

▲▼台北站首位女站長胡詠芝。（圖／台鐵提供）

▲台北站首位女站長胡詠芝。（圖／台鐵提供）

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