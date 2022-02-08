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Chrome圖標全新改版　設計師曝三大重點更新

▲Chrome新Logo登場。（圖／取自@elvin_not_11推特）

▲Chrome新Logo登場。（圖／取自@elvin_not_11推特）

記者陳俐穎／綜合報導

Chrome瀏覽器圖標Logo即將營來新的改版，這也是2014年改版之後，睽違8年的新設計，不過目前公布的新圖案設計，與現行設計差異不大，要放在椅起對比才能看出些微差異。Google Chrome 的設計師 Elvin Hu也在推特上分享詳細的設計概念。

在Chrome推出之後，已經進行了三次Logo改版，從一開始附有立體感的設計，之後去除陰影，變為色塊化的概念，中間的藍色區塊也逐漸放大。而針對此次改版，許多外媒報導都指出，此次變更差異不大，不會一眼看出變動，Elvin Hu也詳細介紹此次改版的差異，也提出共有3個微妙的新設計。

首先在色彩上，2022新改版將運用的四個顏色，包含紅、綠、黃、藍的飽和度與亮度等進行調整，讓色彩更加明亮，第二則是捨棄原先Logo所使用的陰影，原先在各色塊間隔中都會有陰影，取消後讓色塊更加清晰。

最後，也因應了各個作業系統做出不同程度的微調，在macOS系統中新版Chrome 圖標相對來說較為立體，而Windows中則是採用部分漸層的方式，雖差異都不大，但仍有設計巧思在其中。

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