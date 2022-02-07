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北台灣「斷崖式降溫」1小時跌6度！入夜鋒面挾雨彈　全台有雨

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲週一入夜變天全台有雨，以北台灣感受最為明顯。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

鋒面通過、冷空氣南下，週一（7日）入夜後冷空氣影響逐漸出現，西半部及東北部低溫僅13至15度，到週二（8日）清晨前要留意局部較大雨勢。接著週三、四（9、10日）東北季風或大陸冷氣團影響，北台灣終日涼冷。對此，天氣粉專「台灣颱風論壇」也PO出一張24小時溫度變化圖，指台北市7日下午4點以後氣溫出現「斷崖式」下降，氣溫一下大跌6度。

氣象局指出，隨著鋒面接近並通過，週一入夜後雨勢逐漸出現，直到週二清晨這段時間最明顯，而且中部以北、宜花地區降雨時間較長，多為陣雨，南部及台東為局部短暫陣雨，但由於這波降雨對流性較強，有雷雨發生的可能，還需留意局部較大雨勢。

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到了週二白天，鋒後冷空氣南下，水氣會逐漸減少，到時候降雨區會逐漸以迎風面的北部、東半部為主，中南部則是從局部短暫陣雨逐漸轉為多雲。

溫度部分，週一入夜後冷空氣影響逐漸出現，西半部及東北部低溫13至15度，花東17、18度，北台灣8日整天偏涼冷，大台北及宜蘭地區高溫不超過20度，中部及花東21、22度，南台灣影響最小，還可達24度，但因清晨仍涼冷，依要注意保暖。

▲▼入夜受到冷空氣和鋒面影響，北台灣氣溫相較白天驟降。（圖／翻攝自台灣颱風論壇）

▲台北一小時驟降6度，呈現「斷崖式降溫」。（圖／翻攝自台灣颱風論壇）

氣象局表示，這一週天氣受到強度接近大陸冷氣團的冷空氣影響，週三、週四水氣稍多，降雨以迎風面為主，北部、東半部地區還是有局部短暫雨，而且北台灣對氣溫感受應最為明顯，整天涼冷，中南台灣及花東白天則因水氣減少，恢復多雲到晴，溫度上是涼、舒適，越往南影響越少，但清晨都冷。

週三、週四溫度，北部早晚低溫僅14至15度，白天高溫則為16至17度間。中南部早晚低溫則在15至16度，中台灣白天高溫可來到21至23度，南部相對溫暖高溫在24至26度，但還需留意日夜溫差。

氣象局提醒，週五、週六冷空氣減弱，氣溫回升，北台灣高溫可以回到20度以上，水氣又更縮減，剩下東半部跟北部山區有局部短暫雨，其他地區為舒適且多雲到晴。但氣溫稍回暖的這兩天，西半部地區及馬祖易有局部低雲或霧影響能見度。

值得一提的是，下周日（13日）又有下一道鋒面接近，下週一（14日）鋒面通過及東北季風增強，台灣附近水氣增多，鋒面接近並通過時，中部以北及東半部轉為短暫陣雨，其他地區則為多雲，但之後會慢慢轉為東半部地區及中部山區有短暫陣雨，其他地區為多雲的型態。

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