　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院新會期報到洪孟楷拔頭籌　陳歐珀喊開發龜山島邁向觀光大國

▲▼第10屆第5會期立法委員集中報到 洪孟楷 陳歐珀等。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院新會期報到，國民黨立委洪孟楷拔得頭籌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院新會期7日報到，國民黨立委洪孟楷拔得頭籌，民進黨立委陳歐珀居次。洪孟楷表示，希望台灣早日擺脫疫情、百業復甦，讓大家恢復到正常的生活；陳歐珀則說，希望政府以BOT與民間有效開發頭城五漁村及龜山島觀光廊帶，有助於我國朝觀光大國目標邁進。

立法院7日上午8時開始辦理第10屆第5會期立法委員集中報到，洪孟楷約在上午6時25分就到群賢樓等候。洪孟楷受訪時表示，這次有很長的年假，同時也看到疫情有持續升溫的趨勢，他最大的心願就是希望台灣早日擺脫疫情，讓一切都恢復正常。

有關日本福島食品開放進口議題，洪孟楷則呼籲，政府不要做違背民意的事情，並且要將相關訊息向社會大眾說明，民眾也關心海關的檢驗量能是否充足等，如果是為了開放而開放，相信台灣人民不會買單。

第二位完成報到的則是陳歐珀，他表示這個會期是法案會期，除了行政院列出福國利民的優先法案，應儘速在各委員會排審通過，這一屆的立法院肩負高難度的修憲任務，似乎有了好的開始，希望修憲議題在2024年順利公民複決，讓中華民國憲法能與時俱進，並回應人民對修憲的期待。

▲▼第10屆第5會期立法委員集中報到 洪孟楷 陳歐珀等。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳歐珀。（圖／記者屠惠剛攝）
談及新會期的問政重點，陳歐珀則提到，台灣物資有限，唯獨不缺好山好水，拚觀光將是翻轉台灣經濟的好機會，龜山島的風景優美不輸國外景緻，政府若以BOT與民間有效開發頭城五漁村及龜山島觀光廊帶，招商引資在島上設置國際級飯店，將有助於我國朝觀光大國目標邁進。

陳歐珀也呼籲，政府要掌握契機籌組電池國家隊，讓產官學研共同合作即時行動，建置完整國家政策並積極打造第二座護國神山，確保台灣優勢，繼續享有傲人的全球競爭力。

第三位報到的是台灣民眾黨立委邱臣遠，他說希望這會期能夠審查國營事業預算，民眾黨團也會關注少子化、低薪、防疫等議題，8日也將開記者會說明這會期要推動的優先法案。

第四位完成報到的則是國民黨立委曾銘宗，他表示國民黨團支持公民權下修到18歲、更重視程序正義，未來由立法院長游錫堃召集的朝野協商也會出席，但希望要納入環境權等相關條文。

談及福島食品開放議題，曾銘宗則說，反核食是經過779萬人公投通過的重大政策，希望政府聽到各界聲音，不要踐踏民意強行開放，假設政府不願照顧全民健康，「我們會採行一系列的措施」，保障全民健康權益。

▼第10屆第5會期立法委員集中報到。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼第10屆第5會期立法委員集中報到 洪孟楷 陳歐珀等。（圖／記者屠惠剛攝）

►穿睡衣裝可愛，這套必勝

ET快訊
快訊／開工首日！　雙北爆4例本土確診
快訊／北市今+2本土！　柯文哲將親自說明
路上直擊「賓士Logo翹起來」好謎！　老司機曝解答
鞋子丟大鍋煮！　知名飲料店員工遭開除
F-35「砸向航母甲板」！　墜毀影片外流
快訊／瑞芳濱海公路重大車禍！　轎車「幾乎解體」
「公視F4」男主播性騷女同事！　帶去秘密基地：做驚訝的事
台灣人愛亂用「の」！　日文系崩潰：多數都錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／開工首日「雙北爆4例本土」　指揮中心14時說明

快訊／北市今+2！境外移入舊案改判本土　柯文哲15:30親自說明

立院新會期報到洪孟楷拔頭籌　陳歐珀喊開發龜山島邁向觀光大國

國民黨團結戰鬥年　朱立倫：2022讓年輕世代出頭「不滿意我來扛」

搭配郭台銘選2024大位？　侯友宜：我是新北市長

快訊／民進黨立院新團隊登場　柯建銘：「老中青」共同的DNA是團結

快訊／柯建銘曝2月下旬開議「優先處理修憲」　其他法案再慢一點

快訊／宏國總統確診！賴清德隔離中　外交部：特使團篩檢均為陰性

快訊／打滿3劑疫苗微解封？　侯友宜：2月11日新北開學是關鍵時刻

北市2月底微解封？柯文哲今早討論「解封項目」　本週成觀察期

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

台東上空「6不明光體」盤旋　目擊者驚呼：是外星人嗎？

草叢裡「一攤橘色肥肉」醉倒！10公斤貓店長偷懶睡覺被抓包

嬤怕杜賓孫冷！棉被綑一圈　「包成家庭理髮」媽笑：剃頭囉

你累了嗎？貓咪過年討紅包　厭世臉「廁所堵人」笑翻網

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！ 連PO哭臉圖…網一看全跪了

快訊／開工首日「雙北爆4例本土」　指揮中心14時說明

快訊／北市今+2！境外移入舊案改判本土　柯文哲15:30親自說明

立院新會期報到洪孟楷拔頭籌　陳歐珀喊開發龜山島邁向觀光大國

國民黨團結戰鬥年　朱立倫：2022讓年輕世代出頭「不滿意我來扛」

搭配郭台銘選2024大位？　侯友宜：我是新北市長

快訊／民進黨立院新團隊登場　柯建銘：「老中青」共同的DNA是團結

快訊／柯建銘曝2月下旬開議「優先處理修憲」　其他法案再慢一點

快訊／宏國總統確診！賴清德隔離中　外交部：特使團篩檢均為陰性

快訊／打滿3劑疫苗微解封？　侯友宜：2月11日新北開學是關鍵時刻

北市2月底微解封？柯文哲今早討論「解封項目」　本週成觀察期

名律師開工日「5分鐘車被偷走」　專家教3招免鑰匙系統防盜方式

沒心理準備兼教練　高國慶傾向選手身份學習

快訊／開工首日「雙北爆4例本土」　指揮中心14時說明

快訊／北市今+2！境外移入舊案改判本土　柯文哲15:30親自說明

中華男籃今開訓12人報到　陳盈駿等3人缺席！預計22日飛日本

Angelababy「再披白紗」狀態絕了！　直角肩美胸齊發狂噴仙氣

吳東融換回61號找回兄弟的感覺　林智勝當隊友大加分

味全龍去年打出希望　魏應充：坐三望二晉級季後賽

幫環保局長官拖延公文　公務員亂填「系統異常」...調職清潔隊

打房重拳見效！1月交易量「月減年平」　台中最慘烈

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

政治熱門新聞

快訊／納豆爆「再進手術室緊急動刀」　侯友宜曝最新病況

宏都拉斯總統確診新冠肺炎　賴清德今早快篩結果出爐

快訊／蘇貞昌出手了！6措施「物價不調漲」

北市開放高端隨到隨打　2萬人BNT同步接種

快訊／打滿3劑疫苗微解封？　侯友宜：2月11日新北開學是關鍵時刻

快訊／藍委爆：蔡英文2天內開放福島核食

中國無人機低空入侵東引？　真相曝：民用型定翼雙槳飛行器

新北+3　1女桃園圍爐染疫

吳子嘉曝民進黨2022布局　這三人將爭閣揆位置

傳接民眾黨秘書長　蔡壁如回應了

新北租金補貼每月最高5000　申請資格、方式曝光

蔡壁如與柯文哲面談「十分重要的事」　將到黨部幫忙啟動選戰模式

快檢查！第一代悠遊卡已過期　教你「一招神解」自動展期

北市2月底微解封？　柯文哲今討論解封項目

更多熱門

相關新聞

快訊／民進黨立院新團隊登場　柯建銘：「老中青」共同的DNA是團結

快訊／民進黨立院新團隊登場　柯建銘：「老中青」共同的DNA是團結

立法院新會期7日報到，民進黨團總召柯建銘表示，新的會期已經展開，民進黨團也組成新的團隊，「我們這個團隊是老中青都有」，而大家共同的DNA只有一個，就叫做「團結」兩個字，希望朝野能夠以對話代替對抗，「國家是大家的，大家團結來面對國家困難」。

快訊／柯建銘曝2月下旬開議「優先處理修憲」　其他法案再慢一點

快訊／柯建銘曝2月下旬開議「優先處理修憲」　其他法案再慢一點

柯建銘：福食尊重總統決定　總召沒資格問

柯建銘：福食尊重總統決定　總召沒資格問

快訊／游錫堃首表態　「福食品若符合三要素，立法院當然要支持」

快訊／游錫堃首表態　「福食品若符合三要素，立法院當然要支持」

立院新會期明報到　民進黨聚焦修憲地制法

立院新會期明報到　民進黨聚焦修憲地制法

關鍵字：

立法院洪孟楷陳歐珀

讀者迴響

熱門新聞

不想接LINE電話！「只要1鍵」系統悄悄擋掉

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

全明星紅隊開戰裁判　轟藍隊出老千

傳播妹跳樓亡　控三重警吃案對話曝：每個都針對我

快訊／07：52規模4.2地震！　最大震度4級

快訊／納豆爆「再進手術室緊急動刀」　侯友宜曝最新病況

懂投資！女友見她買房「脫口1句」全家傻了

愷樂鬆口回應「秘婚醫生」真相！友：重返幕前可能性低

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！

張菲辣媳拜年旗袍「買到情趣款」！　老公嚇瘋：想幹嘛

醫示警有「這症狀」要小心

義大利麵「打開生的」　網看訂單備註砲翻

遠百竹北停車場　牆上全轎車刮痕

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

更多

最夯影音

更多
林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD
市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面