立院新會期報到洪孟楷拔頭籌　陳歐珀喊開發龜山島邁向觀光大國

▲立法院新會期報到，國民黨立委洪孟楷拔得頭籌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院新會期7日報到，國民黨立委洪孟楷拔得頭籌，民進黨立委陳歐珀居次。洪孟楷表示，希望台灣早日擺脫疫情、百業復甦，讓大家恢復到正常的生活；陳歐珀則說，希望政府以BOT與民間有效開發頭城五漁村及龜山島觀光廊帶，有助於我國朝觀光大國目標邁進。

立法院7日上午8時開始辦理第10屆第5會期立法委員集中報到，洪孟楷約在上午6時25分就到群賢樓等候。洪孟楷受訪時表示，這次有很長的年假，同時也看到疫情有持續升溫的趨勢，他最大的心願就是希望台灣早日擺脫疫情，讓一切都恢復正常。

有關日本福島食品開放進口議題，洪孟楷則呼籲，政府不要做違背民意的事情，並且要將相關訊息向社會大眾說明，民眾也關心海關的檢驗量能是否充足等，如果是為了開放而開放，相信台灣人民不會買單。

第二位完成報到的則是陳歐珀，他表示這個會期是法案會期，除了行政院列出福國利民的優先法案，應儘速在各委員會排審通過，這一屆的立法院肩負高難度的修憲任務，似乎有了好的開始，希望修憲議題在2024年順利公民複決，讓中華民國憲法能與時俱進，並回應人民對修憲的期待。

▲民進黨立委陳歐珀。（圖／記者屠惠剛攝）



談及新會期的問政重點，陳歐珀則提到，台灣物資有限，唯獨不缺好山好水，拚觀光將是翻轉台灣經濟的好機會，龜山島的風景優美不輸國外景緻，政府若以BOT與民間有效開發頭城五漁村及龜山島觀光廊帶，招商引資在島上設置國際級飯店，將有助於我國朝觀光大國目標邁進。

陳歐珀也呼籲，政府要掌握契機籌組電池國家隊，讓產官學研共同合作即時行動，建置完整國家政策並積極打造第二座護國神山，確保台灣優勢，繼續享有傲人的全球競爭力。

第三位報到的是台灣民眾黨立委邱臣遠，他說希望這會期能夠審查國營事業預算，民眾黨團也會關注少子化、低薪、防疫等議題，8日也將開記者會說明這會期要推動的優先法案。

第四位完成報到的則是國民黨立委曾銘宗，他表示國民黨團支持公民權下修到18歲、更重視程序正義，未來由立法院長游錫堃召集的朝野協商也會出席，但希望要納入環境權等相關條文。

談及福島食品開放議題，曾銘宗則說，反核食是經過779萬人公投通過的重大政策，希望政府聽到各界聲音，不要踐踏民意強行開放，假設政府不願照顧全民健康，「我們會採行一系列的措施」，保障全民健康權益。

▼第10屆第5會期立法委員集中報到。（圖／記者屠惠剛攝）

