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快訊／民進黨立院新團隊登場　柯建銘：「老中青」共同的DNA是團結

▲▼第10屆第5會期立法委員集中報到 民進黨團總召柯建銘帶隊報到。（圖／記者屠惠剛攝）

▲第10屆第5會期立法委員集中報到，民進黨團總召柯建銘帶隊報到。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院新會期7日報到，民進黨團總召柯建銘表示，新的會期已經展開，民進黨團也組成新的團隊，「我們這個團隊是老中青都有」，而大家共同的DNA只有一個，就叫做「團結」兩個字，希望朝野能夠以對話代替對抗，「國家是大家的，大家團結來面對國家困難」。

立法院7日辦理第10屆第5會期立法委員集中報到，柯建銘上午率領民進黨團幹事長鄭運鵬、民進黨團書記長陳歐珀、民進黨團副幹事長林靜儀、黃世杰、民進黨團副書記長王美惠、林楚茵等人，一同現身群賢樓101會議室完成報到手續。

柯建銘表示，今天是立法院的報到日，民進黨團的新任七長已經在1月28日交接，今天正式在這裡跟大家見面，包括由鄭運鵬再度擔任幹事長，書記長陳歐珀過去也擔任過副幹事長、副書記長；另外有林靜儀、黃世杰擔任副幹事長，王美惠、林楚茵則出任副書記長。

柯建銘笑說，「這個這個團隊是老中青都有」，今天報到就開始上工了，民進黨團在新的會期組成新的團隊，共同面對新的挑戰。

柯建銘強調，新的團隊每一個人都是頭腦清楚、反應靈敏，也都非常接地氣，並且驍勇善戰，「我們共同的DNA只有一個，叫做團結兩個字」，新的會期已經展開，希望朝野能夠以對話代替對抗，國家是大家的，大家團結來面對國家困難。

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