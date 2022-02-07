「獸醫乃」回台大當小動物老師！　鄉民暴動狂喊：要當貼身保鑣

▲張芳嘉在臉書說，歡迎有興趣的同學一起加入劉老師行列。（圖／摘自張芳嘉臉書）



記者許展溢／台北報導

「台大五姬」之一的「獸醫乃」劉乃潔，2月1日起回台大獸醫系任教，引發鄉民爆動，直呼想旁聽，台大獸醫學系老師也提到，不僅會有獸醫系課程，還會在台大動物醫院看診，並稱讚劉在「臨床與研究表現都相當傑出」，對台大未來學術發展有相當大幫助。

畢業於台大獸醫系的劉乃潔，2011年被PTT鄉民票選「台大五姬」之一，被稱為「獸醫乃」，不過有知性氣質加上高學歷，沒因此踏進演藝圈，反而到英國繼續攻讀學業，一度消失7年，上一次曝光是在劍橋獸醫學院。

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劉乃潔回台大獸醫系任教，引發鄉民暴動，直說「乃姬回歸」、「劍橋博士，猛到不行」，更有網友回應「我要去旁聽」、「我要應徵助教」。台大獸醫學系系主任張芳嘉則說，歡迎對短吻犬阻塞性呼吸道症候群BOAS以及阻塞性睡眠呼吸中止症OSA 有興趣的同學們，一起加入劉老師的研究行列，有人留言「想重考去當學生了」、「想當她的貼身保鏢」。

台大獸醫學院前院長、周晉澄教授透露，劉乃潔通過聘任有一段時間，通過3分之2教評委員同意，是三級三審，會是小動物臨床老師，更會在台大動物醫院看診，同時在大學部與研究所開課，因此學生都有機會接觸到她，並強調劉乃潔在研究上相當不錯，相信對台大未來學術發展有很大幫助。