台大五姬近況曝　他點出「最亮眼的那個一路跌跌撞撞」

▲台大五姬。（圖／翻攝臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

10年前「台大五姬」在網路上爆紅，如今5人各自發展。律師林智群今天（27日）細數5人近況，並點出「最亮眼的那個一路跌跌撞撞」是「資工彌」余函彌。

昔日的「台大五姬」分別是余函彌（資工彌）、翁滋蔓（農推蔓）、陳匡怡（國企匡）、吳依潔（戲劇依）以及劉乃潔（獸醫乃）。

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▼「獸醫乃」劉乃潔是劍橋博士。（圖／翻攝劍橋大學獸醫系網頁）

▼劉乃潔（下圖左）明年將返台大獸醫系任教。（圖／翻攝台大獸醫學系系主任兼任獸醫專業學院院長張芳嘉臉書）



林智群今在臉書說，「當年的台大五姬今安在？兩個現在還在演藝圈發展；一個當主播幾年後嫁入豪門；最亮眼的那個一路跌跌撞撞；最低調的那個拿到博士，現在要回來教書了。」

林智群表示，每個人當下做的決定，短時間還看不出來有什麼差別，過10幾年，結果就出來了，每個人都變成她想要的樣子。有網友好奇「最亮眼是說誰」？林回答「資工彌」。但有人笑說，「她這樣算跌跌撞撞的話，我們其他人應該粉碎性骨折了吧。」

▲▼「農推蔓」翁滋蔓仍活躍於演藝圈。（圖／資料照／記者張一中攝）

「台大五姬」中，唯一沒有投入演藝圈的是劉乃潔，她專心攻讀獸醫專業，並前往英國劍橋大學求學，順利取得博士學位，在學術界闖出一片天，被網友封為學霸，也將在明年2月1日起返回母系台大獸醫系任教。

余函彌短暫進入演藝圈，參加過不少綜藝節目及戲劇演出，後來靠著自創服飾品牌，在台北市東區商圈站穩腳步，生活也過得不錯。選擇出道成為藝人的翁滋蔓，橫跨綜藝、戲劇、唱片各界，演藝成績非常亮眼。

而有「台灣中華小姐」之稱的陳匡怡，近年來較少露面，但偶爾還是會接通告、上節目，討論度依舊很高。至於曾是主播的吳依潔，2014年嫁給神旺集團小開蔡紹仁，現在是3個孩子的媽媽，身材仍維持得很好，也經常在臉書PO文分享與家人的合照，婚後生活十分美滿。

►林智群認為：

余函彌（資工彌）最亮眼，一路跌跌撞撞。

翁滋蔓（農推蔓）現在還在演藝圈發展。

陳匡怡（國企匡）現在還在演藝圈發展。

吳依潔（戲劇依）當主播幾年後嫁入豪門。

劉乃潔（獸醫乃）最低調，拿到博士，現在要回來教書了。

▲▼「國企匡」陳匡怡。（圖／資料照／公關提供、翻攝陳匡怡臉書）



▲▼「資工彌」余函彌現經營自己的服飾品牌。（圖／翻攝余函彌Instagram）



▲▼「戲劇依」吳依潔嫁給蔡紹仁，兩人生下三名小孩。（圖／翻攝吳依潔臉書）