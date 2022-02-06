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毒蟲持毒辯稱「空包袋」　安南警一眼識破送辦

▲台南警三分局5日深夜在安南區四草大橋執行路檢勤務時，發現1台自小客車行跡可疑遂予以攔查，查獲伍姓男子持有愷他命11包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南警三分局5日深夜在安南區四草大橋執行路檢勤務時，發現1台自小客車行跡可疑遂予以攔查，查獲伍姓男子持有愷他命11包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南警三分局5日深夜11時許，在安南區四草大橋執行路檢勤務時，發現1台自小客車行跡可疑遂予以攔查，而在盤查過程中發現28歲伍姓駕駛人，言詞有異，在經過伍男同意後，警方查看其身上斜背包，發現內有多包類似米老鼠圖案的小袋子，經仔細查看，發現係k他命毒品，全案依毒品罪嫌送辦。

農曆年假期間，為維護安南區春節期間治安平穏，台南市警三分局針對轄內治安重點區域，規劃多日執行口袋式路檢，對進入安南區之可疑車輛主動過濾盤查，以查緝不法。

▲台南警三分局5日深夜在安南區四草大橋執行路檢勤務時，發現1台自小客車行跡可疑遂予以攔查，查獲伍姓男子持有愷他命11包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2日深夜11盤查伍男袋內裝有何物時，但伍男即開始狡辯那些是空包裝袋，袋子裡面沒有東西，但經警方以燈光照射後，發現確實有粉末狀物品裝在袋子內，伍男見事跡敗露無法再掩飾，才坦承袋內之物為毒品，警方立即予以查扣並清點，經清點後總計查獲三級毒品愷他命11包（含袋重16.98公克），全案偵訊後依毒品罪嫌法辦。

▲台南警三分局5日深夜在安南區四草大橋執行路檢勤務時，發現1台自小客車行跡可疑遂予以攔查，查獲伍姓男子持有愷他命11包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局在春節期間打擊犯罪不手軟，對於各類案件均有所查獲，而其中毒品及酒駕部分，經統計農曆春節期間至2月5日止，共計查獲毒品案3件3人，查獲一級毒品海洛英2.22公克、三級毒品16.98公克及毒品驗尿人口4名；另酒後駕車移送公共危險罪計有11人。

▲台南警三分局5日深夜在安南區四草大橋執行路檢勤務時，發現1台自小客車行跡可疑遂予以攔查，查獲伍姓男子持有愷他命11包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

三分局表示，對於員警落實勤務，積極盤查，而能即時查獲毒品，予以肯定。另也呼籲民眾，毒品會嚴重戕害人體身心健康，切勿因一時好奇而嘗試，致深陷毒害深淵。另如有飲用酒精類飲料，應利用「指定駕駛」、「搭乘計程車」或「酒後代駕服務」，切勿心存僥倖酒後駕車，以保障自己及其他用路人的安全。

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