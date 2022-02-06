快訊／今增14例本土！另增29例境外移入

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增43例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及29例境外移入(12例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、12例女性，年齡介於10多歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為19例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(8例)、加拿大(4例)、泰國、韓國、南非、奧地利、菲律賓、波蘭、澳大利亞、新加坡、墨西哥及多明尼加(各1例)移入；另7例調查中。入境日介於今(2022)年1月20日至2月5日。

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▲2/6新冠肺炎新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計5,756,263例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,736,634例排除)，其中19,144例確診，分別為3,893例境外移入，15,197例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計128例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。