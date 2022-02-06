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長髮女變狂賊！連偷25娃娃機零錢存米奇撲滿　全因撿到神秘鑰匙

▲34歲何姓女子狂竊25部娃娃機台，被永康分局警方循線迅速查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲34歲何姓女子狂竊25部娃娃機台，被永康分局警方循線迅速查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南娃娃機業者2月4日下午6時許報案，有位女子狂竊25部娃娃機事件，永康分局據報迅速啟動偵查行動，在4小時內逮捕竊嫌34歲何姓女子，查出何女因撿到關鍵的娃娃機台鑰匙，才連續行竊！

▲34歲何姓女子狂竊25部娃娃機台，被永康分局警方循線迅速查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局指出，警方第一時間內啟動調查，發現因女竊嫌於娃娃機店內拾獲鑰匙，且發現該鑰匙可以開啟娃娃機台的錢箱，即到永康區大灣路上的娃娃機店，以鑰匙搜刮店內機台內的零錢，被害娃娃機台場主發現後，立即PO網警告其他店家並報案，且造成其他業者恐慌。

▲34歲何姓女子狂竊25部娃娃機台，被永康分局警方循線迅速查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大灣所所長林俊祺為避免竊嫌持續犯案，指示組成專案小組由警員劉怡青、賴明政、吳宗勳立即展開偵查，調閱周遭監視器，發現該竊嫌影像與特徵，透過建構的治安資訊平台通報協助辨識與防處，加上復興所員警因曾偵辦過此竊嫌，一眼就認出是34歲何姓女子，將情資提供立即通報給大灣所，因而迅速在當晚9時30分查獲竊嫌，並查扣相關贓款新台幣3千餘元。

▲34歲何姓女子狂竊25部娃娃機台，被永康分局警方循線迅速查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲34歲何姓女子狂竊25部娃娃機台，被永康分局警方循線迅速查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經警方調查該何姓女竊嫌持拾獲鑰匙，狂竊兩家共計25部娃娃台機台，行竊過程中還刻意偷竊娃娃機內之米奇撲滿來裝滿行竊所得的零錢，該特殊證物使專案小組逮捕竊嫌之有利證據，讓何女當場白口莫辨。

▲34歲何姓女子狂竊25部娃娃機台，被永康分局警方循線迅速查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局長甘炎民表示春節期間治安不打烊，對於大灣所員警春節期間仍積極偵辦案件，並整合復興所員警情資聯防，火速查獲嫌犯，讓業者免於恐慌，展現警察團隊合作精神，充分整合警察能量，發揮偵查成果更讓民眾有感，特表嘉勉。

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