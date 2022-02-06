過年悲劇！16歲無照少年騎車奪命　她走路邊無端被撞慘死

▲騎車撞上婦人後約滑行10餘公尺留下油漬。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

16歲林姓少年5日晚上19時許，騎車載著同學在桃園市八德區介壽路二段133巷口時，撞到行走在路旁的63歲陳姓女子，陳女當場無呼吸心跳，林男及後座乘客四肢、頭部擦挫傷，陳女家屬案發後在社群網站發文集氣，並尋求行車記錄器釐清車禍真相，但陳女受傷嚴重經送醫急救仍傷重不治。

▲警方前往車禍現場救護管制。（圖／八德警分局提供）

昨晚19時許，無駕駛執照的林姓少年騎乘普通重型機車，載著同年邱姓同學由介壽二段往大溪方向直行行駛，行經介壽路二段133巷口時，撞到行走在路旁的陳姓女子，機車騎士及後座乘客四肢、頭部擦挫傷，陳女則當場停止心跳。經送醫急救傷重不治，機車則滑行約10餘公尺，留下長長的油漬，安全帽則散落一旁，雙方酒測值均為0，詳細肇事情形待後續調查釐清中。

▲救護人員將受傷3人送醫救治。（圖／八德警分局提供）

陳女家屬則在臉書社團貼文，指她的大阿姨在八德區大潤發附近馬路，被無照的的年輕人撞上了，當場停了心跳，雖經緊急救護恢復，但剛剛又停了第2次心跳，拜託網友轉發分享及尋求行車記錄器和目擊者釐清車禍，並希望為停止呼吸心跳的大阿姨集氣。網友則回「加油，警方會積極協助」、「願平安，希望一切平安」。