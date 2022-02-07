機車是她的！高雄男酒後騎車　後座女友也挨罰扣牌照

記者陳宏瑞／高雄報導

高市一名邱姓男子（62歲）與鄭姓女友（52歲）新春期間找親友歡聚飲酒，酒後休息了3、4個小時，邱男怕女友不勝酒力，自告奮勇騎車送女友回家，沒想到在路上遇到仁武分局巡邏攔檢盤查，警方發現郭男的酒測值為0.27毫克，郭男除了自己觸犯公共危險罪嫌外，鄭姓女友也將連坐，面臨1萬5000元以上至9萬元以下罰緩，並吊扣機車牌照3個月。

▲邱男（左）酒駕害女友（右）連坐受罰。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲邱男和女友騎機車違規被攔下。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

仁武警分局鳥松分駐所員警是在5日凌晨零時許，巡邏經過鳥松區大仁北路與育成一街口，發現一對男女騎機車紅燈違規右轉後，看到前方有巡邏員警，就直接停在路旁，但仍遭眼尖的員警發現，上前盤查取締。

員警盤查發現騎車的邱男身上有酒味，詢問後，邱男坦承4日下午拜訪親友時曾飲酒，但因為體諒家住鳳山的鄭姓女友視力不佳，且自認為已經休息3、4個小時後，所以自告奮勇騎車載女友回家，經酒測後，邱男的酒測值為0.27毫克，超過標準值，於是將兩人帶回偵辦。

警方除了將邱男依公共危險罪嫌移送外，因為鄭女是機車所有人，明知駕駛人邱男酒後駕車而不予禁止駕駛，員警依違反道路交通管理處罰條例第35條第7項規定開出罰單，鄭女將與酒駕的邱男同受酒駕罰則1萬5000元以上至9萬元以下罰緩，並吊扣機車牌照3個月，讓兩人大呼倒楣。