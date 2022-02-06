桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」IG拍照：從他身上賺5000元

▲桃園一名投注站的女店員欺騙阿伯刮刮樂沒中獎，詐騙得到5000元。（圖／翻攝Dcard）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名女網友在個人IG的限時動態發文表示，她上班時有個態度不好的阿伯都會來買刮刮樂，因此她刻意利用對方不會自己對獎的機會，盜領對方的5000元獎金，甚至囂張的拍下照片號召缺錢的人可以「來堵他」，讓網友氣炸，肉搜地點疑似在桃園桃鶯路上某間投注站。

該名女網友在個人IG的限時動態發文表示，「這個阿北（阿伯）很討厭，他都刮1000的，然後給錢都用丟的，嘴巴一直碎碎唸什麼輸了快200萬的股票，這個對他來說是小錢…但我從他身上賺了5000，因為他都只刮QR code出來給我刷，我就都跟他說沒中，不然就是他跟我說這張沒有中，但我看代碼其實這張有中」，「喔對了，如果缺錢的人可以來桃鶯路堵他，行動遲緩、身上放的錢至少有50萬」。

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有網友在Dcard以「幫高調，過年刮刮樂騙錢」發文表示，該名老人如果真如敘述行動不便，又因原PO透露身上很多錢而被堵的話，根本是「置他於危險中」，希望大家可以找到這間投注站，提醒老闆或阿伯的家人，讓這名騙錢的女店員可以受到懲處。

網友看完紛紛留言，「即便老人家態度再怎麼樣也不應該做出騙錢並且偷錢的行為吧？太扯」、「好傻眼喔超氣耶」、「這樣是不是犯罪了？」「太過分，再怎麼討厭他也不能騙人家錢欸」、「這會下地獄吧」，也有許多人召喚記者報導，「有記者要來抄嗎？傻爆眼」。

▲▼女店員透過學姐的私訊對話道歉。（圖／翻攝Dcard）



其中，一名掛著馬偕醫護管理專科校名的女網友表示，這名女店員是她的學妹，「真的非常對不起沒有管好她，讓她有如此惡劣的行徑。平常她就喜歡打嘴砲講543，沒踢過鐵板不知道事情的嚴重性，傳給她看這篇文章後她很自責、很後悔說出那番言論，並承諾會將錢還給阿伯，並且發限時動態向有追蹤她的人說抱歉，做了不好的示範，並保證絕對沒有下次。」

她也附上女店員在訊息中道歉的對話，該名女店員表示，「真的非常對不起，我不應該貪圖阿伯的錢，我已經深刻認知到錯誤和嚴重性，所以我會把錢還給阿伯，我也不應該說什麼堵阿伯的話，造成不好的影響。謝謝網友跟評論的提醒，真的非常對不起阿伯」，「我只是臨時工讀生，也已經被辭退了，請大家不要再轉傳這則貼文，不想因為我的錯誤害老闆的店開不下去，真的對不起，不應該這樣做，對不起阿伯」。

據悉，警方目前沒有接獲類似的報案，該名女店員也將IG的照片更換。

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