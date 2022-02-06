　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」IG拍照：從他身上賺5000元

▲▼桃園投注站女店員「刮刮樂騙老人5000元」IG炫耀「缺錢來堵他」網氣炸。（圖／翻攝Dcard）

▲桃園一名投注站的女店員欺騙阿伯刮刮樂沒中獎，詐騙得到5000元。（圖／翻攝Dcard）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名女網友在個人IG的限時動態發文表示，她上班時有個態度不好的阿伯都會來買刮刮樂，因此她刻意利用對方不會自己對獎的機會，盜領對方的5000元獎金，甚至囂張的拍下照片號召缺錢的人可以「來堵他」，讓網友氣炸，肉搜地點疑似在桃園桃鶯路上某間投注站。

該名女網友在個人IG的限時動態發文表示，「這個阿北（阿伯）很討厭，他都刮1000的，然後給錢都用丟的，嘴巴一直碎碎唸什麼輸了快200萬的股票，這個對他來說是小錢…但我從他身上賺了5000，因為他都只刮QR code出來給我刷，我就都跟他說沒中，不然就是他跟我說這張沒有中，但我看代碼其實這張有中」，「喔對了，如果缺錢的人可以來桃鶯路堵他，行動遲緩、身上放的錢至少有50萬」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在Dcard以「幫高調，過年刮刮樂騙錢」發文表示，該名老人如果真如敘述行動不便，又因原PO透露身上很多錢而被堵的話，根本是「置他於危險中」，希望大家可以找到這間投注站，提醒老闆或阿伯的家人，讓這名騙錢的女店員可以受到懲處。

網友看完紛紛留言，「即便老人家態度再怎麼樣也不應該做出騙錢並且偷錢的行為吧？太扯」、「好傻眼喔超氣耶」、「這樣是不是犯罪了？」「太過分，再怎麼討厭他也不能騙人家錢欸」、「這會下地獄吧」，也有許多人召喚記者報導，「有記者要來抄嗎？傻爆眼」。

▲▼桃園投注站女店員「刮刮樂騙老人5000元」IG炫耀「缺錢來堵他」網氣炸。（圖／翻攝Dcard）

▲▼女店員透過學姐的私訊對話道歉。（圖／翻攝Dcard）

▲▼桃園投注站女店員「刮刮樂騙老人5000元」IG炫耀「缺錢來堵他」網氣炸。（圖／翻攝Dcard）

其中，一名掛著馬偕醫護管理專科校名的女網友表示，這名女店員是她的學妹，「真的非常對不起沒有管好她，讓她有如此惡劣的行徑。平常她就喜歡打嘴砲講543，沒踢過鐵板不知道事情的嚴重性，傳給她看這篇文章後她很自責、很後悔說出那番言論，並承諾會將錢還給阿伯，並且發限時動態向有追蹤她的人說抱歉，做了不好的示範，並保證絕對沒有下次。」

她也附上女店員在訊息中道歉的對話，該名女店員表示，「真的非常對不起，我不應該貪圖阿伯的錢，我已經深刻認知到錯誤和嚴重性，所以我會把錢還給阿伯，我也不應該說什麼堵阿伯的話，造成不好的影響。謝謝網友跟評論的提醒，真的非常對不起阿伯」，「我只是臨時工讀生，也已經被辭退了，請大家不要再轉傳這則貼文，不想因為我的錯誤害老闆的店開不下去，真的對不起，不應該這樣做，對不起阿伯」。

據悉，警方目前沒有接獲類似的報案，該名女店員也將IG的照片更換。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►你最愛的TIFFANY項鍊是哪一條？

ET快訊
家中摔倒送醫昏迷月餘　桃園航空城公司前董事長劉志清辭世

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Toyz拍賣「英雄聯盟」冠軍戒：Toyz對我來說已經死了

考慮年後轉職？十二生肖各有「跳槽貴人」助你做出抉擇

婦產科名醫病危裝葉克膜！等肺臟移植救命　女兒淚籲支持器官捐贈

桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」IG拍照：從他身上賺5000元

開口讚美力量超乎你的想像「老闆表揚激勵員工」誇別人心情更快樂

手搖綠茶漲到一杯35元　網曝「極限價格」再貴就不買：寧願喝超商

破除檳榔負面印象　北科大生3畫作扭轉文化價值

虎年招財6撇步！　百鈔編號「這尾數」是發財錢母

哥在科技業上班…21歲妹怒「只有他沒給紅包」　網傻眼：臉皮真厚

今晚至明晨冷炸！7縣市恐出現「10度低溫」　周一暖半天就轉濕冷

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

乘魔毯懸空飄浮飛越海面！　「真實版阿拉丁」帥氣現身杜拜

日職人把糖塊變「琉璃雕塑」　忍90度高溫赤手塑形逼真金魚！

2/5新增40例本土、32例境外　亞旭25人「期滿採檢轉陽」

台中知名排骨酥麵瓦斯爆炸　超濃黑煙竄天「燃燒約40m²」

惡霸犬小手緊抱腿「不讓出門」　睜大眼睛還泛淚：姐姐留下來嘛

Toyz拍賣「英雄聯盟」冠軍戒：Toyz對我來說已經死了

考慮年後轉職？十二生肖各有「跳槽貴人」助你做出抉擇

婦產科名醫病危裝葉克膜！等肺臟移植救命　女兒淚籲支持器官捐贈

桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」IG拍照：從他身上賺5000元

開口讚美力量超乎你的想像「老闆表揚激勵員工」誇別人心情更快樂

手搖綠茶漲到一杯35元　網曝「極限價格」再貴就不買：寧願喝超商

破除檳榔負面印象　北科大生3畫作扭轉文化價值

虎年招財6撇步！　百鈔編號「這尾數」是發財錢母

哥在科技業上班…21歲妹怒「只有他沒給紅包」　網傻眼：臉皮真厚

今晚至明晨冷炸！7縣市恐出現「10度低溫」　周一暖半天就轉濕冷

女生必知「正確內衣穿法」　3祕訣＋1伸展運動養出圓潤美胸

Toyz拍賣「英雄聯盟」冠軍戒：Toyz對我來說已經死了

考慮年後轉職？十二生肖各有「跳槽貴人」助你做出抉擇

自認有路怒症！車主求助「改掉按喇叭+碎唸」　過來人現身了

乞丐「大腦外露」重壓會短暫眼盲！　驚揭皮質對視覺關鍵作用

婦產科名醫病危裝葉克膜！等肺臟移植救命　女兒淚籲支持器官捐贈

過年美食不可少！品嚐「韓式傳統」手作糕點　換一整年清香

洗完澡帳篷前聚集一堆人？　門縫流出「大坨融化糯米腸」媽笑翻

2021年五大傳染病病例數降　衛福部示警：今年COVID-19暫難終結

國道超速61KM遭吊牌！　飆車男求徹罰「車子半年不開會壞掉」

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

房貸綁架人生30年？　內行曝「獲利真相」：何必繳完

今晚至明晨冷炸　7縣市10度低溫

Omicron四大症狀曝　第1名變了！超越喉嚨症狀

初五迎財神！5星座放這金額在床底　可能變暴發戶

5萬元人偶被玩壞！爺爺小年夜「正義制裁」姑姑被讚翻

桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」：從他身上賺5000元

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

待在家！下波全台雨勢最大時間曝　恐又有冷氣團

「過年最邪門遊戲」50玩到6萬7000元！釣苦主慘哭

初三到男友家拜年！她買伴手禮「差10元」結局傻爆眼

親戚狂送「過期零食給女兒」　她直擊一幕氣炸

虎年招財6撇步！　百鈔編號這尾數是發財錢母

專家警告：2生肖虎年「有血光之災」！

高雄新添10確診！9處足跡曝光

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

男星妻反轉「懷第3胎」不離婚了！被質疑不避孕怒回擊

刮刮樂神秘代碼　刮一半就知中獎

飯店吹風機超難用！內行人解答：都錯怪業者了

阮經天公開戀情！曝甜蜜合照：希望給我們空間

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

房貸綁架人生30年？　內行曝「獲利真相」：何必繳完

桃園航空城公司　前董事長劉志清辭世

別再錯怪味精！吃外食口渴「兇手是它」

70公斤歐巴桑主打性愛不限次數！男客：寧願餓死

傳產工程師曝薪水　好友嫌低嘲笑：丟臉

「第一份工作撐多久？」老鳥吐經驗教1招：薪資UP

柔道國手楊宇潔「酒駕害學妹噴飛亡」下場曝

阮經天女友身份曝光：普通上班族

今晚至明晨冷炸　7縣市10度低溫

單親媽五口租屋！房東一查身分崩潰：超有錢

更多

最夯影音

更多
大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場
雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面