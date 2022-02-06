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你拿到了嗎？保生大帝廈門跨海送祝福　1.5萬福袋寄送台40座宮廟

▲▼日前，2022年「海峽兩岸保生慈濟信眾除疫祈福求平安」祈福法會在廈門市海滄青礁慈濟祖宮舉行。為祈求保生大帝去病除疫，海滄青礁慈濟祖宮理事會 。（圖／海滄青礁慈濟祖宮理事會提供）

▲今年海滄青礁慈濟祖宮理事會製作1.5萬個保生大帝平安福袋，送往台灣40處保生大帝宮廟。（圖／海滄青礁慈濟祖宮理事會提供）

記者任以芳／福建廈門報導

過年期間，兩岸民眾都會到廟裡期拜拜球平安。福建廈門民眾依樣信奉保生大帝，祈求去病除疫。今年虎年海滄青礁慈濟祖宮理事會製作15000個保生大帝平安福袋掛件，過年期間送往台灣40處保生大帝宮廟，為台灣民眾送上祝福、結善緣。

保生大帝是北宋名醫吳真人，醫術精湛，慈懷濟世，深受愛戴。福建是保生大帝信仰的發源地，保生大帝在台灣是僅次於媽祖的第二大民間信仰，分靈廟多達數百座，信眾多達百萬人。

今年廈門海滄青礁慈濟祖宮理事會準備平安福袋比去年還多5千個，由宮廟主殿舉行「過爐」祈福法會，為兩岸保生慈濟信眾除疫祈福、求平安。祈福法會後，1.5萬個平安福袋將由物流公司不只送台灣40處保生大帝宮廟，今年還多了澎湖等地，為更多的台灣信眾送上祝福。

▲▼日前，2022年「海峽兩岸保生慈濟信眾除疫祈福求平安」祈福法會在廈門市海滄青礁慈濟祖宮舉行。為祈求保生大帝去病除疫，海滄青礁慈濟祖宮理事會 。（圖／海滄青礁慈濟祖宮理事會提供）

▲2022年「海峽兩岸保生慈濟信眾除疫祈福求平安」祈福法會。（圖／海滄青礁慈濟祖宮理事會提供）

海滄青礁慈濟祖宮理事會副理事長顏笛表示，「去年10000個平安福袋送到台灣後，受到台灣廣大信眾的熱烈歡迎。」由於青礁慈濟祖宮是保生大帝的祖廟，之前許多台灣信眾每年都會回到廟裡祭拜。這兩年受疫情影響，海峽兩岸祭奠保生大帝交流往來受限。

自2021年起，海滄青礁慈濟祖宮開始製作平安福袋掛件，舉行隆重的祈福儀式，祈求海峽兩岸的保生大帝信徒和信眾闔家平安、身體健康。「兩岸同胞血緣相同，神緣相同。」顏笛希望透過這樣方式，讓無法來廈門祭拜的台灣信眾，可以一了祈福的心願。

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