初四蘇花北上車流湧現！最塞路段綿延7公里　回堵至初五凌晨

▲▼大年初四蘇花北上車流已湧現，綿延的車陣忙壞員警。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

昨日為春節連續假期第七天，蘇花路廊南下全日車流量為8853輛/日、北上為19069輛/日，最高小時交通量南下為765輛/小時、北上為1110輛/小時，昨日蘇花路廊北上車流約於10時開始湧現，此後維持每小時約1000-1100輛/小時之規模，整體車多態勢至翌日凌晨3時才稍減緩。

北上壅塞路段包含南澳市區、觀音谷風隧道及中仁隧道，回堵長度約在1~4公里；車多路段則為東澳至南澳、和中及崇德路段，車陣長度最長達7公里。依據過往連續假期疏運交通趨勢研判，預測今日北上車流量將達到本次春節連假疏運車流高峰，全日車流量預測將超過21000輛/日。

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今（5）日為春節連續假期第八天，也是農曆大年初五，宜蘭、花蓮地區天氣陰時有雨，截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為2074輛，北上花蓮往宜蘭方向為8246輛，上午10時止北上最高量達1095輛/小時，預估今日蘇花路廊北上方向車流量尚餘12500輛。在旅行時間方面，目前於上午10時崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約為83分，經台9丁線旅行時間約為112分，蘇花路廊全線尚屬順暢。

今年春節連假於台9線蘇花路廊辦理大客車優先措施，昨（4）日蘇花改路段北上共有187輛大客車通行路肩，開放時段崇德至蘇澳北上旅行時間， 一般車道約138分鐘，路肩約103分鐘，大客車約可節省35分鐘。5日上午11時起，蘇花改持續開放路肩行駛大客車措施，請用路人配合現場員警引導，遵循車道管制及分流秩序循序漸進，以維持行車順暢。

依據昨日疏運狀況研判，台9線東澳至南澳路段、南澳市區路段、蘇花改觀音谷風隧道、中仁隧道北上及台9線和平、崇德路段北上仍可能形成易壅塞路段，提醒各位用路人行經上述路段時應循序漸進耐心駕駛，並於速限範圍內儘量提高車速，避免車距過大，以維持行車順暢。

公路總局最後提醒用路人，行車前請詳加確認車況再上路，進入蘇花改隧道前記得打開大燈與警廣FM101.3頻道，注意沿線電子看版與車道管制燈號訊息，此外，連假期間南來北往時切勿疲勞駕駛，如感到精神不濟建議於適當處所稍作休息或替換駕駛。