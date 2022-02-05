警官19歲子上陽明山因路燈不亮慘摔死　逆轉獲國賠68萬

▲警官子陽明山仰德大道上撞路燈摔車，不治身亡。此為示意圖。（示意圖／記者郭世賢攝）

記者吳銘峯／台北報導

居住在屏東的涂姓警官，他19歲的兒子2017年底在台北騎機車上陽明山時，撞上路燈桿摔車慘死。警官夫婦認為台北市政府路燈公園管理處有疏失，起訴請求國賠452萬餘元。一審未准，上訴二審後，高院改判認定市府有疏失，逆轉改判准國賠68萬餘元。可上訴。

判決指出，2017年12月26日凌晨0點21分左右，陽明山仰德大道上山路段發生一起意外，一名19歲男子騎機車撞上路燈桿，人車倒地，男子受有重度創傷併右肺出血、肝臟撕裂傷併內出血、瀰漫性血管內凝血異常之傷害，經送醫後不治身亡。死者經調查後，是警官的兒子。

警官夫婦不滿，認為根據當時其他人的行車紀錄器資料與供詞：「在發生事故的路段的那個彎前，就看到前面的燈是暗的。以前經過的時候，通常燈都是亮的，只有那天特別暗…那條路是直線，燈與燈的距離隔很長，少了一盞燈，能照明的角度就變少了。」因此2人認為管理路燈的台北市政府路燈公園管理處有疏失，起訴請求國賠452萬餘元。

法院審理時，市政府否認有疏失，拒絕國賠。市府辯稱，事故發生前一日屬巡查人員巡修當時，出事的路燈正常放光，並無失明。而且燈桿上也貼有反光貼紙，提高夜間人、車行駛警示，市府已盡管理維護之責，並無任何管理欠缺之情事。市府更說，事故是因騎乘機車偏離道路順行方向斜行騎乘，超速且未注意車前狀況，自行撞擊路燈，與市府無關。

一審法院未判准國賠。案經上訴，高院二審審理後，根據相關行車紀錄器、監視器畫面，認定當時路燈確實不亮；此外，也委託「成大研究發展基金會」鑑定，結果認為「路燈事故前燈泡不亮之情形下，超速行駛之涂坤良因缺乏路燈作為照明的引導，偏移車道，前輪右側撞及系爭路燈桿基座，右側車身撞及路燈，產生本死亡交通事故。」因此高院認為，路燈不亮確實是本件事故發生的原因之一，台北市府在管理公物上有疏失，必須賠償。經過計算後，認為死者超速騎車才是肇事主因，自己必須承擔80％責任。因此高院最後改判准國賠683,127元。