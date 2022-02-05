　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幫古物找新生命！葉家宏借百萬裝潢新店　差點和父母翻臉

▲▼ 葉家宏讓廢棄的老傢俱有了新生命。（圖／記者黃彥傑攝）

▲葉家宏對古物有著一份情感。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

南部一間古物店，老闆葉家宏年僅30多歲，因對古物有莫名喜愛，一頭栽進古物圈。大學不跟朋友出去玩，反倒是到鄉下找尋老古物，有些破爛不堪的，就叫貨車載回去整修，讓這些有了新生命。

葉家宏說，太新的傢俱反而看不上眼，越舊越破爛有歷史的傢俱特別有感覺，慢慢越買越多，物件也越來越大，家裡幾乎都塞不下，就在父親的倉庫圍起一個小房間，把搜集來的古物擺放成一個專屬空間。

▲▼ 葉家宏讓廢棄的老傢俱有了新生命。（圖／記者黃彥傑攝）

▲店內老古物都是葉家宏四處找尋而來。（圖／記者黃彥傑攝）

父親原本要讓他接管家裡事業，覺得買這些東西非常佔空間，加上哥哥也嘲笑他買一堆「垃圾」回來幹嘛，但父親看到兒子在古物上的認真與執著，覺得應該不是玩玩的，就放手讓他去做。

不過，葉家宏在家業與搜集古物的時間分配上發生狀況，開始與家人發生衝突，父親覺得他心思不在工作上，整天往外頭跑，父子多次口角，經過溝通，雙方訂下工作時間，在工作與興趣找到平衡點。

▲▼ 葉家宏讓廢棄的老傢俱有了新生命。（圖／記者黃彥傑攝）

▲把廢棄傢俱修復完成讓他們有新生命，葉家宏就是有這份執著。（圖／記者黃彥傑攝）

葉家宏也曾為了拓展新店面，裝潢工程時，有很多天馬行空想法，導致不斷追加預算，跟母親前後借了近百萬，父親説：「老本都借給你了，我只能幫你到這裡了，剩下你自己想辦法」，父子關係降到冰點。所幸裝潢後的新空間，帶來更多迴響與效應，父母親看在眼裡，也能體諒兒子的用心。

現在葉家宏的古物店慢慢做出成績，這一路走來遇到很多同行與前輩給予指導，他感謝家人背後支持，才會有現在成績。

►你最愛的TIFFANY項鍊是哪一條？

ET快訊
快訊／網傳別去「物流群聚」超商！　陳時中回應了
女星挺巨胸吃壽司！　遭嗆「回去吃烤蜘蛛」怒了
第三劑瘋搶莫德納「BNT預約率僅3成」　陳時中喊話了
台灣女足7人確診！　陳時中曝最新病況
快訊／男摔進家門前古井！　墜5米深當場亡
北市喊2月底微解封！　陳時中揭關鍵時間點
快訊／高雄3旅館爆群聚！　2家清空「召回198人採檢」
快訊／高雄+10！港口增9例「3人為新案」　幼兒園家長確診
日翊群聚+4！同事、家人中鏢　陳時中：對社區有影響
快訊／桃園+30！　亞旭增25人「期滿採檢轉陽」
快訊／境外增32例「美國返台有8人」！　落地確診13例
快訊／本土爆增40例！　32例境外移入
LIVE／高雄再爆防疫旅館清空！　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗男摔進家門前古井！墜5米深當場亡　疑小便不慎掉入

重案回顧／「播種之狼」接走女作業員性侵　如何取得交通路線成謎

母子密室雙屍／殘殺網咖老闆娘、幼子辱屍　法官判死：眾人皆曰可殺

快訊／基隆外木山2巨石崩落...1車驚險閃過　湖海路雙向封閉

爬庫哈諾辛山失足摔3米邊坡　搜救隊費6小時將他揹下送醫

幫古物找新生命！葉家宏借百萬裝潢新店　差點和父母翻臉

疫情難飛！超正空姐轉職做「這行」月收破6位數　客人隨call隨到

高雄菜刀男衝彩券行搶劫！大喊：中樂透要領獎金　超慘下場曝光

重案回顧／高雄逆子217刀弒母！查完「廢死聯盟」Call媒體：我殺人

爛醉女酒駕連撞10車…肇事倒地還想逃　牽起車下秒報應來襲

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

固執瑪爾濟斯堅持入住簡陋紙箱　叼心愛被被睡翻媽笑：家徒四壁

羊群排排站～Q彈屁屁手感絕佳　開箱新疆傳統牛羊市集超壯觀！

屁孩虎斑弟照三餐挑釁貓哥哥！毛毛手不安分狂騷擾...慘遭巴頭

老翁紫南宮外「穿新袈裟」化緣　被驅趕反嗆：要做這麼絕嗎？

沒在讓！兒子猜拳猜輸老爸　被認真彈耳朵痛到翻臉大哭

苗栗男摔進家門前古井！墜5米深當場亡　疑小便不慎掉入

重案回顧／「播種之狼」接走女作業員性侵　如何取得交通路線成謎

母子密室雙屍／殘殺網咖老闆娘、幼子辱屍　法官判死：眾人皆曰可殺

快訊／基隆外木山2巨石崩落...1車驚險閃過　湖海路雙向封閉

爬庫哈諾辛山失足摔3米邊坡　搜救隊費6小時將他揹下送醫

幫古物找新生命！葉家宏借百萬裝潢新店　差點和父母翻臉

疫情難飛！超正空姐轉職做「這行」月收破6位數　客人隨call隨到

高雄菜刀男衝彩券行搶劫！大喊：中樂透要領獎金　超慘下場曝光

重案回顧／高雄逆子217刀弒母！查完「廢死聯盟」Call媒體：我殺人

爛醉女酒駕連撞10車…肇事倒地還想逃　牽起車下秒報應來襲

iPhone SE 3支援5G成最實惠蘋果手機　分析師預期「將吸10億安卓用戶」

楊紫化妝師空空賞全公開　大師級明星妝容靠7單品搞定

網傳別去「物流群聚」超商！　陳時中：在台灣問題很小

看房突遇疫情！買房女慘被「原地關14天」　解隔離獲新房笑歪

謝志堅的60／40理論說　海運不是景氣循環股　獲利最大關鍵在供需

有行無市？房價突破2字頭　房產達人：還高雄一個公道

第三劑瘋搶莫德納「BNT預約率僅3成」　陳時中：都是同種族有就打

上百街友凍死路邊！印度德里近10年最冷　他「抱屍取暖」撐過1夜

她開車突遇「蚱蜢大軍」襲擊像槍響　網嚇壞：以為是防彈車

水仙宮市場遮雨棚驚見「虎財神下凡」　肥Q身材路人圍觀搶接

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

社會熱門新聞

泰安泡野溪溫泉　1女落水遭沖走失蹤

女墜左營月台　火車下秒經過逃死

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

牌桌上「狂輸1260萬」求免還　1理由他告贏了

泰安泡野溪溫泉「失蹤女遺體尋獲」

即／汐止驚現柏油路冒泡泡奇景

18歲男「開賓士碰撞機車」！騎士重傷慘死

正妹行員棄鐵飯碗　轉戰汽車業務收入曝

初二訂年菜！雲林超過20人上吐下瀉　餐廳業者回應了

疫情難飛！空姐轉職做「這行」月收破6位數　

囂張小三被逮　庭上竟約人妻3P

除夕拋家玩4天！台南人妻回家驚見「夫輕生亡」淚崩

內衣女神雪乳V上陣　24歲營收破億

男客瞎扯「法式按摩=性交易」硬上19歲妹！

更多熱門

相關新聞

盜墓者開挖土機取1100件古物 「龍泉官窯」密語露餡58人全落網

盜墓者開挖土機取1100件古物 「龍泉官窯」密語露餡58人全落網

位於江陰一帶的錫澄運河是宋朝連通京杭大運河與長江間的樞紐，也是江南水運出江的要道，當地政府於2019年全面翻修運河兩岸，欲打造景觀城市公園。不過，建設中的工地卻成為盜墓賊和文物販眼中的「搖錢樹」，他們勾結工地挖土機工人瘋狂開挖運河周邊古墓葬，包括龍泉官窯瓷器等國寶皆被倒賣至地下交易市場。

博物館內唐代陶俑「長出白毛」 網笑：這貂皮大衣不錯

博物館內唐代陶俑「長出白毛」 網笑：這貂皮大衣不錯

北港「倒水美人」雕像埋30年　剛出土底座就被偷

北港「倒水美人」雕像埋30年　剛出土底座就被偷

整棟20.8萬元！50年前宣傳單洩端倪　西屯老透天一手賣價曝光

整棟20.8萬元！50年前宣傳單洩端倪　西屯老透天一手賣價曝光

被父親當街捅死！他鮮血狂流倒地

被父親當街捅死！他鮮血狂流倒地

關鍵字：

古物父子關係新生命

讀者迴響

熱門新聞

5萬元人偶被玩壞！爺爺小年夜「正義制裁」姑姑被讚翻

Omicron四大症狀曝　第1名變了！超越喉嚨症狀

初五迎財神！5星座放這金額在床底　可能變暴發戶

表妹玩壞5萬元玩偶！姑姑出招「親情綁架」喊告

快訊／國1「5車追撞」　紅爆回堵中

蕭淑慎尪PO「手抱男嬰合照」：是時候公布了！　網狂恭喜

待在家！下波全台雨勢最大時間曝　恐又有冷氣團

泰安泡野溪溫泉　1女落水遭沖走失蹤

網紅流產…暗指「林志玲47歲生子找代孕」被罵爆

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

最想住台北哪一區？

女墜左營月台　火車下秒經過逃死

2022「3星座」谷底大翻身！這星座最衰

小姑回娘家只包200元　4舉動氣炸大嫂

21歲嫩妹面試慘死　頭皮扯下一屍兩命

更多

最夯影音

更多
揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...
大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面