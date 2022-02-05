幫古物找新生命！葉家宏借百萬裝潢新店　差點和父母翻臉

▲葉家宏對古物有著一份情感。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

南部一間古物店，老闆葉家宏年僅30多歲，因對古物有莫名喜愛，一頭栽進古物圈。大學不跟朋友出去玩，反倒是到鄉下找尋老古物，有些破爛不堪的，就叫貨車載回去整修，讓這些有了新生命。

葉家宏說，太新的傢俱反而看不上眼，越舊越破爛有歷史的傢俱特別有感覺，慢慢越買越多，物件也越來越大，家裡幾乎都塞不下，就在父親的倉庫圍起一個小房間，把搜集來的古物擺放成一個專屬空間。

▲店內老古物都是葉家宏四處找尋而來。（圖／記者黃彥傑攝）

父親原本要讓他接管家裡事業，覺得買這些東西非常佔空間，加上哥哥也嘲笑他買一堆「垃圾」回來幹嘛，但父親看到兒子在古物上的認真與執著，覺得應該不是玩玩的，就放手讓他去做。

不過，葉家宏在家業與搜集古物的時間分配上發生狀況，開始與家人發生衝突，父親覺得他心思不在工作上，整天往外頭跑，父子多次口角，經過溝通，雙方訂下工作時間，在工作與興趣找到平衡點。

▲把廢棄傢俱修復完成讓他們有新生命，葉家宏就是有這份執著。（圖／記者黃彥傑攝）

葉家宏也曾為了拓展新店面，裝潢工程時，有很多天馬行空想法，導致不斷追加預算，跟母親前後借了近百萬，父親説：「老本都借給你了，我只能幫你到這裡了，剩下你自己想辦法」，父子關係降到冰點。所幸裝潢後的新空間，帶來更多迴響與效應，父母親看在眼裡，也能體諒兒子的用心。

現在葉家宏的古物店慢慢做出成績，這一路走來遇到很多同行與前輩給予指導，他感謝家人背後支持，才會有現在成績。