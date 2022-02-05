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5分鐘嗑現煮泡麵！2大超商有「韓國自助煮麵機」　熱門口味是這些

▲▼OK mart煮麵機。（圖／業者提供）

▲2大超商可以DIY煮泡麵。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

不是只能泡泡麵，超商還能DIY煮泡麵！台灣2大超商先後引進「韓國自助煮麵機」，目前全台共有約800間門市提供服務，讓民眾踏進店內選好想吃的韓國泡麵結帳後，簡單3步驟、300秒就能拿到一碗熱騰騰的現煮香濃泡麵，簡直超滿足。

▲▼OK mart煮麵機。（圖／業者提供）

▲OK mart目前全台420間門市有提供煮麵機服務。

●OK mart 
OK mart看準自煮DIY樂趣，OK mart推出全新OK COOK「我的自煮新食代」，引進了「韓國自助煮麵機」，讓消費者在門市就能自己煮泡麵，進入門市後選好想吃的口味並結帳，就能到煮麵機以簡單3步驟、300秒拿到一碗熱騰騰現煮泡麵，尤其泡麵是採密封式包裝，以專屬訂製碗方面端煮。

OK COOK除了強調自煮樂趣之外，疫情期間也提供民眾一個「自主安全衛生」的飲食選擇，其中，熱銷TOP3口味分別是「農心辛拉麵」、「不倒翁海鮮烏龍拉麵」及「Paldo起士拉麵」等；另外也推出素食者能吃的「KORMOSA蔬菜湯麵-香菜口味」等，滿足各種飲食需求，全台目前有420間門市提供此服務。

▲▼萊爾富煮麵機。（圖／業者提供）

▲萊爾富也有近400家門市可以自己煮泡麵。

●萊爾富
萊爾富也有「韓國煮麵機」，在2017年就引進了該服務，目前全台共有近400家門市可以吃到自煮泡麵，口味部分一定要吃超夯的「辣炒年糕麵」，可是吃得到滿滿辣炒年糕、泡麵，香辣口感超過癮，還有蛤蠣風味湯麵、韓式炸醬麵等都吃得到，且即日起至3月8日凡購買煮麵機任一商品還送茶葉蛋1顆。

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