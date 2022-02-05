母車禍半年「動脈瘤破裂」　子控舊傷害命向肇事者索賠266萬

▲婦人車禍出院半年死於動脈瘤破裂，法官認定死因跟車禍無關。（示意圖／pakutaso）

記者黃哲民／台北報導

新北1名鄒姓婦人和1名黃姓女子7年前騎機車互撞，鄒婦倒地傷及頭部導致顱內出血，住院6天穩定傷勢脫險出院，同年底卻死於主動脈瘤剝離引發的敗血性休克，鄒婦兒子咬定車禍舊傷讓母親喪命，告黃女求償266萬餘元，包括母親受傷必須另外僱人照顧父親的花費，台北地院審理認為鄒婦的動脈瘤是宿疾，跟車禍無關，判鄒婦兒子敗訴。

本案源於黃女2015年6月8日中午12時許，騎機車在新店區1條小巷直接右轉幹道，和幹道上同樣騎機車的鄒婦互撞，鄒婦倒地頭臉掛彩，手腳多處擦挫傷，送醫還發現顱內出血，幸好急救後傷勢穩定，住院到同月13日出院。

黃女自首沒暫停在巷口禮讓幹道車先行，被依過失傷害罪嫌起訴，但刑案審理時，鄒婦在2015年底死於主動脈瘤剝離引發的敗血性休克，鄒婦兒子主張母親因車禍舊傷感染細菌，引起續發性高血壓導致動脈瘤破裂，造成主動脈剝離，請求重新鑑定死因並改依過失致死罪論處。

黃女自稱因病也在做化療，從事清潔工的收入微薄，她不是拒絕和解，而是賠不起鄒婦兒子索討的300多萬元，求法官准她緩刑。

刑案法官依法醫鑑定及調閱鄒婦生前病歷，認定鄒婦的動脈瘤是生前長期高血脂累積而成，另有高血壓、心律不整等多重疾病，鄒婦在車禍中沒傷到胸部，不至於造成動脈瘤破裂，假如真的撞破、死亡率極高，鄒婦很難住院6天就平安出院。

刑案法官依過失傷害罪判黃女2月徒刑、得易科罰金6萬元定讞。鄒婦兒子仍咬定母親因車禍舊傷而送命，先以黃女肇事所騎機車沒投保強制責任險為由，申請財團法人汽車交通事故特別補償基金核發132萬元補償，由基金代位向黃女索賠。

鄒婦兒子另提本件訴訟要求黃女再賠償266萬餘元，其中1筆鄒婦丈夫的安置照顧費開價13萬元，鄒婦兒子解釋，母親受傷不能照顧父親，需要花錢找人代勞，兒子還說心疼母親受傷痛苦、覺得難過，所以一併求償精神慰撫150萬元。

法官指刑案已查明鄒婦死因跟車禍舊傷無關，汽車交通事故特別補償基金另案提告向黃女索賠，也僅獲賠代墊鄒婦車禍醫藥費8280元確定，黃女已先支付9000多元，加上本案再度鑑定，同樣判斷鄒婦兒子的主張欠缺佐證，法官據此判黃女不必再賠償，可上訴。