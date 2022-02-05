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把小三帶進門！女老闆好心收留員工　目睹她「爬上老公床」崩潰

▲▼ 女老闆收留工讀生，她爬上老公床上。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 女老闆好心收留工讀生，沒想到她竟爬上老公床上。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南一名女子經營一家服飾店，見一名年輕的女工讀生家境困苦，讓她暫住自己家中，沒想到有天撞見丈夫和她一起躺在床上的親密畫面，令她震驚不已。她的友人看不下去，在社群網站上公開她的經歷，引發眾多網友關注。

當地媒體Tiin報導，這名工讀生在女子經營的服飾店工作約一年，儘管生活困苦，性格依然開朗，在店裡很受歡迎，工作也十分認真，女子因此格外疼愛她，不忍心看她每天從很遠的家中通勤來上班，便決定讓她住在自己家中，將一間空房給她使用，沒想到造成婚姻破裂。

女子收留工讀生，將她當成女兒寵愛，但自從她搬進家門後，女子和丈夫便日漸疏遠。丈夫越來越常對她發怒，甚至拒絕與她發生關係。夫妻不合長達一年後，女子開始考慮離婚，卻在這時才發現讓丈夫一夜之間改變的原因。

女子有天比平常早下班，回家竟當場目睹工讀生和她丈夫翻雲覆雨的場面，才意識到自己遭到背叛，頓時氣得說不出話。工讀生後來坦承，這段不倫關係已經持續一年，並下跪向她道歉。

女工讀生在不倫戀曝光後已被解僱，女子目前也著手準備和丈夫離婚。她當時拍下工讀生自白的畫面存證，被友人上傳社群網站，意外引發眾多網友關注，紛紛撻伐她丈夫和女工讀生的行為。

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