買房人口「10年內斷崖式崩跌」！　內行曝1區超保值：快買

▲房價高漲會持續多久？話題引網友熱議。（示意圖／記者陳建宇攝）

記者邱晟軒／綜合報導

全台房價持續高漲，現在不搶會後悔？根據聯徵中心統計資料顯示，Q3平均房價1154.5萬元，平均授信額度836.6萬元雙雙創歷史新高。然而，就有網友認為，2025年台灣將進入超高齡社會，買房人口將斷崖式下滑，納悶詢問「那些貸款40年的人不怕房價大跌嗎？」

有一名網友在批踢踢home-sale板發文指出，「台灣2020年總人口開始負成長，已經確定沒有人口紅利了，現在只是起頭，感覺不到嚴重性，不過2025年將進入超高齡社會，買房的人口會斷崖式下滑。」

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該網友特別表示，如果房子不是買在蛋黃區，房價可能會跌3成，甚至5成以上，而且就在10內年極有可能到來，於是納悶詢問眾人，「那些貸款20年甚至40年以上的人，都不怕房價大跌嗎？」

▲買房人口「10年內斷崖式崩跌」？話題引鄉民熱議。（圖／翻攝批踢踢）

貼文曝光後，立刻引起許多網友紛紛回應，「會拉回一點，但要大跌根本不可能」、「幾年前就在說少子化，結果有跌嗎？」、「房價跌就不用住了喔？車子都敢買了」、「怎麼會沒人口紅利呢？養老院供不應求，未來10年需求房數是現今的10倍大」、「自住根本比股票更不用怕」、「頂多小拉回或漲幅趨緩，要崩別想了」、「30年後再說」、「跌給它爽呀，反正我是要住到斷氣的，我沒差」。

也有網友認為總人口若負成長，也不會影響都市房價，「少子化、人口負成長，只會造成人口往都市集中，所以鄉下地方更鄉下，鬧區更熱鬧，不要看到負成長就以為全台灣都負成長了...只有鄉下會負成長，日本都有答案給你抄了。再來未來很有可能開放移工變移民，所以空空連唯一的負成長希望都沒了。」

更有許多網友直言買蛋黃區就對了，「就買蛋黃區！保值呀」、「會啊，所以我買蛋黃中的蛋黃，要崩也是蛋白蛋殼蛋屎崩」、「雙北一樣很多人擠，再怎麼衰退也不會衰退到都市」、「偏鄉應該大跌，六都蛋黃區沒差」。

內政部今年1月10日公布2021年全台人口統計數據顯示，2021年台灣總人口數為2,337萬5,314人，較前年減少18.5萬人，台灣人口數連續兩年呈負成長。全年新生兒數15萬3,820人，全年死亡數18萬3,732人，以自然增減人數看，死亡高於出生29912人。