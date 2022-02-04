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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「閉上嘴！」孫大千挺黃郁婷　嗆小粉綠對台灣價值缺乏自信

▲▼黃郁婷被發現身穿中國隊隊服。（圖／翻攝IG／uting_hope）

▲黃郁婷被發現身穿中國隊隊服。（圖／翻攝IG／uting_hope）

記者黃巈禾／台北報導

台灣滑冰女將黃郁婷代表台灣出賽中國冬奧，卻穿大陸隊隊服打卡，儘管解釋運動界沒國籍之分、隊服是大陸好友給的，仍無法平息鄉民怒火。對此，國民黨籍前立委孫大千4日力挺黃郁婷，並批評「小粉綠」放年假閒著無聊到處噴口水，雞蛋裡挑骨頭修理自己國家的選手，低級無聊，對台灣價值缺乏自信。

孫大千表示，黃郁婷是參加冬奧的國家代表隊選手，就算穿一件好朋友贈送的大陸國家隊的制服練習，也不會改變所得到的獎項和榮耀是屬於台灣人民的事實，若今天黃郁婷是穿一件美國或是日本國家代表隊的制服來練習，這些人也要鬼叫是「又壞又舔」嗎？

孫大千指出，在IG上打卡放上所在地的國旗是稀鬆平常的事情，有什麼好大驚小怪的？難不成黃郁婷人在北京打卡，還要放上一張中華民國的國旗嗎？連社群媒體的ABC都搞不懂，就不要出來指三道四，丟人現眼了吧！

孫大千還說，當我們批評大陸網路上一些小粉紅過度的玻璃心時，這些人難道不甘落後扮演小粉綠？這些人並不是笨，只是對台灣的民主自由價值缺乏自信，「閉上嘴巴吧！當醫生就做好醫生的本業，讓選手在運動場上為國家爭光。黃郁婷加油！為中華民國拿下一面獎牌！」

孫大千力挺黃郁婷的臉書文章，並無指名道姓講哪一位醫生，但胸腔外科主治醫師杜承哲曾對黃郁婷穿大陸隊隊服一事發表看法。杜承哲指出，如果單純白目，不知道對方對台灣的態度，目前體育署已經做出裁決表示不會追究，「只是你猜猜看，會不會有立陶宛選手在參賽前拿俄羅斯球衣來穿，再上傳社群網站？伊朗選手穿上以色列戰袍打卡？」、「如果是精心設計一場移籍之前的秀，最後塑造出台灣民眾打壓，不照顧運動員，不得不離去的姿態，就大可不必了。」

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