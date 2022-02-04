「馬祖不能是一言堂」　民進黨2022將首度提名基層公職

▲民進黨連江縣黨部結合民進黨旗與連江縣地圖製作旗幟。（圖／翻攝自李問臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨連江縣（馬祖）黨部成立1年多，今年底地方選舉將首度提名議員、鄉代、村長等基層公職。2020年立委選舉以「淡菜男孩」參選打出知名度的黨部主委李問受訪說，雖然黨部剛成立，仍會盡全力輔選候選人，因為馬祖不可以是一言堂，必須有不同政黨的民代進入議會和鄉代會發聲，才能為馬祖的政治帶來新氣象。

李問表示，民進黨因為地方黨部剛成立，過去從來沒有在馬祖正式提名過議員、鄉代或村長，今年選戰將「史上第一次」提名，希望「遍地開花」，在基層選舉廣泛提名，所以，這跟他以前單打獨鬥，有非常大的差異，民進黨現在已經組成一個橫跨馬祖4鄉5島的團隊，可以相互支援合作，也有充分的中央人脈。

李問說，馬祖黨部去年年底已經制定提名條例，用公平的機制，開放黨員進行黨內登記，如果有超額情形就舉辦初選民調，拒絕用大老政治搓湯圓。

李問強調，雖然馬祖黨部才剛成立，希望在各方面盡全力輔選候選人，讓候選人沒有後顧之憂，因為，「馬祖不可以是一言堂，馬祖要有不同政黨的民代，進入議會和鄉代會，為大家發聲」，舉例來說，連江縣府去年對屠殺梅花鹿事件，至今沒有公開說明，梅花鹿事件現在正在開庭，如果當初沒有縣黨部或媒體關注，很可能不會進入司法程序，這就是地方在野黨的重要性。

此外，李問談及，民進黨連江縣黨部剛成立，第一次透過黨內民主程序提名，如果未來有更多民代進入體制內，取得席次，才能進一步幫鄉親表達意見，「如果馬祖民眾希望民進黨為大家做更多事，就要讓民進黨在地方層級有議員、鄉民代表、村長一起為馬祖努力。我們會推出優質、認真的候選人，相信能為馬祖的政治，帶來新氣象。」

▼副總統賴清德去年前往連江縣宣講公投議題。（圖／翻攝自李問臉書，下圖同）