別挑了！北市府圖解第3劑效能數據　BNT、莫德納一樣威

記者杜冠霖／台北報導

Omicron席捲全球，也讓民眾紛紛搶打第三劑疫苗，其中莫德納最受歡迎，而16日截止的第19期第三劑疫苗預約，以莫德納70.3萬劑占最多，BNT則是38.4萬劑。對此，北市聯合醫院副總院長璩大成表示，所有的mRNA疫苗保護效力都非常好，加強劑（第三劑）不管用哪一種疫苗，保護的效力都介於70-80％之間。

對於民眾瘋搶莫德納，台北市長柯文哲23日呼籲「不要挑三揀四」，莫德納幾乎都沒了，只剩下BNT疫苗，「我查過了，我們莫德納幾乎沒有了，剩下幾乎都是BNT，但醫學上沒理由比較偏好莫德納，我覺得兩個都差不多，副作用差不多，效果也差不多！請市民朋友不要挑三揀四，有得打就好了。」

新冠疫情持續變動，席捲全球的 Omicron 加速各國打第三劑的腳步，由於本土疫情出現，疫情指揮中心也宣布縮短第三劑的間隔時間，對於第三劑該不該打，璩大成表示，以最新數據來看，不管接種哪一種疫苗或排列組合，打滿第三劑都有臨床上、實驗上呈現的保護效果。

璩大成表示，以BNT為例，在圖一黃框的部分來說，打完BNT六個月之後，Delta的部分有三成左右會被感染，到Omicron增加一倍、有六成機率被穿透，但經過加強劑（第三劑）注射後，不管是Delta還是Omicron都下降0-25％，所以第三劑是有效的。

▼BNT追加劑施打後感染風險下降比例。（圖／北市府提供）



璩大成指出，實際上來說，不管是什麼排列組合：BNT三劑、BNT+莫德納、AZ+莫德納等，保護的效力都介於70-80％之間，所以不用太過於比較，所有的mRNA疫苗保護效力都非常好，而且可以有效降低感染三成左右，保護效力高達88％，「不管用哪一種疫苗，只要打滿三劑，保護的效力都介於70-80％之間。」

▼疫苗追加劑保護力相關數據。（圖／翻攝直播）



至於高端、Novavax等次蛋白疫苗，璩大成表示，因為次蛋白疫苗生產過程比較漫長、艱辛，因此不是用臨床數據，而要用中和抗體呈現，在圖中打完第三劑後，中和抗體數量也非常明顯上升，不管是什麼疫苗，打滿劑三劑都有臨床上、實驗上呈現的保護效果。

▼疫苗追加劑保護力相關數據。（圖／翻攝直播）

