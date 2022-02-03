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好麻吉變「表兄弟」！年初二反目談判　前任被狠砍9刀噴血命危

記者游芳男、陳雕文／宜蘭報導

宜蘭2名男子原為朋友關係，卻為了一個女人反目成仇，大年初二深夜11點多相約談判，兩人爆發激烈口角，其中一方被西瓜刀狠砍9刀，大量失血倒地，警方獲報後成立專案小組，將6名嫌疑人查獲到案。目前傷者還在加護病房觀察，全案後續將依殺人未遂、傷害、妨害秩序、恐嚇罪嫌移送偵辦。

▲▼噴血。（圖／記者游芳男翻攝）

▲男子遭砍噴出大量鮮血。（圖／記者游芳男翻攝）

據了解，談判雙方是24歲吳男以及23歲楊男，其中楊男的女友在分手後不久，就跑去跟吳男交往，讓楊男非常不滿，「我們不就變表兄弟！？」從此有了心結，後來吳、楊兩人在臉書上互嗆，並相約大年初二深夜談判，楊男獨自前往，而吳男則另外找了5友人陪同赴約。

到了河濱公園，雙方一言不合爆發口角，吳男這方的人竟跑去車上拿西瓜刀，朝楊男狠狠揮砍，造成他雙手前臂、頭部、下巴、後腦勺等多處中刀，尤其左臂一刀深可見骨，大量失血噴濺一地！

▲▼噴血。（圖／記者游芳男翻攝）

▲警方後續依殺人未遂、傷害、妨害秩序、恐嚇罪將犯嫌移送偵辦。（圖／記者游芳男翻攝）

警方獲報到場，發現大片血跡與重傷的楊男，其餘人等已鳥獸散，調閱監視器釐清事發經過，發現1部自小客車涉有重嫌，立即成立專案小組掌握身分，成功將吳男等6嫌查獲到案。砍人的嫌犯供稱，是因為楊男在外面一直說吳男壞話，他心生不滿才拿刀助陣。

楊男在經過連夜開刀後，傷勢總算較穩定，目前轉進加護病房觀察。後續警方將依殺人未遂、傷害、妨害秩序、恐嚇罪嫌移送偵辦。

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