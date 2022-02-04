過年蔬果買太多慘了！　達人傳授安心保存法：請馬上排排站

▲運用適當包裝材小量分裝，並以濕餐巾紙維持濕度，能讓蔬果保鮮好品質。（圖／農業試驗所提供，下同）



記者許展溢／台北報導

在全民防疫期間，為減少群聚風險，民眾的消費習慣改變，宅配蔬果箱變成蔬果採購新選擇，且農曆春節間，不少家庭也會一次性採買大量蔬果，只是該如何保存維持新鮮美味卻傷透腦筋，農委會農業試驗所提供「排排站」小撇步。

蔬果箱裡蔬果種類很多元，農試所建議，到貨第一步，「立即分類排排站」，依照蔬果特性選擇適合保存的環境，立刻分類分流，才能讓食材維持較久的美味。消費者可根據當季蔬果種類，及居家可提供的冰箱容量及貯藏環境，將蔬果簡單分為耐低溫與不耐低溫兩類。耐低溫的蔬菜有葉菜類、豆菜類、果菜類及瓜菜類等；耐低溫的水果有桃、番石榴、紅龍果等。

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但是農試所提醒，要特別注意，有些水果雖然耐低溫，在放入冰箱前，要先放在通風良好的室溫後熟，等果實轉變成適當的風味後，才可以低溫冷藏，例如洋香瓜、木瓜、芒果等。不耐低溫的蔬果，可置於通風良好的室溫環境即可，例如甘藷（地瓜）、南瓜、洋蔥、蒜頭及香蕉等，因為過低的溫度可能會讓這些蔬果凍傷，果實細胞因低溫導致細胞膜受損與代謝異常，導致果皮褐化、果肉凹陷、果實不後熟及味道改變等情形。

▲新鮮的蔬果該如何存放? 農業試驗所提供保鮮小秘訣。



至於如何減少蔬果水分散失，農試所表示，第二步是將分類好的蔬果，以具有保濕效果的方式進行保存，消費者可選擇居家方便取得的包裝材料，例如乾淨的PE袋、夾鏈袋，或利用乾淨的保鮮盒，進行分裝保存，包裝裡面可以放入一塊乾淨的棉布或餐巾紙，以乾淨水打溼，有加強保鮮的效果。

該所建議以單次食用量包裝，使用方便，又能保鮮。透過分裝食材方式，可避免有少量蔬果腐損時，容易產生乙烯（一種自然產生的老化植物荷爾蒙，為無色無味的氣體），造成包裝在一起的蔬果快速後熟、或菜葉黃化，因此透過乾淨小量包裝，可維持較久的新鮮美味。



農試所提醒，蔬果到貨時，請儘快分裝置於冰箱或通風處，建議包裝好的蔬果勿大量堆疊以避免壓損，而且分批食用可減少食材的減損浪費，也能顧全荷包。不過，蔬果還是有一定的賞味期，以再好的保存方式，也是有保存期限，該所建議消費者購買的新鮮蔬果，儘速在3至7天內食用完畢。