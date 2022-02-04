農曆春節9天連續假期　桃園監理站停止汽車檢驗服務

▲桃園監理站指出，農曆春節連假期間自1月29日至2月6日，包括全市54家委託汽車代檢場將停止受理車輛檢驗服務。（圖／翻攝自桃園監理站官網）

記者沈繼昌／桃園報導

今年春節連假長達9天，民眾若要全家外出，最好將愛車提前送往保養或檢驗後再上路，桃園監理站指出，春節連續假期從1月29日至2月6日共計9天，桃園監理站與54家委託汽車代檢場將停止受理車輛檢驗服務。另外，為避免檢驗車潮，建議民眾多利用車輛代檢服務，相關資訊可於監理服務網站(https://www.mvdis.gov.tw/)查詢代檢廠地址、電話與每日驗車餘額等資訊。

桃園監理站表示，1月29日起至2月6日農曆春節連續假期期間，將停止受理車輛檢驗服務，並自2月7日（農曆春節連續假期結束隔日）起恢復車輛檢驗業務。

▲桃園監理站表示，農曆春節連假9天期間，全市54家委託汽車代檢場將停止受理車輛檢驗服務。（圖／翻攝自桃園監理站官網）

桃園監理站提醒，車輛須於行車執照指定檢驗日期前後一個月內（出廠年份逾10年營業大客車及罐槽體車於指定檢驗日期前一個月內）辦理定期檢驗，除自用小型車與大型重型機車外之車輛檢驗應到檢日最後一天介於連續假期期間，得順延至假期後第一個上班日（2月7日）辦理檢驗。

此外，農曆春節連續假前（1月22日至111年1月28日）初驗不合格車輛因遇5天以上連續假期，得於假期結束後展延3個工作天辦理車輛免費覆驗，如仍逾期辦理者，仍將依法舉發逾檢罰鍰。

桃園監理站黃成民站長呼籲，為避免檢驗車潮，建議民眾多利用車輛代檢服務，相關資訊可於監理服務網站查詢代檢廠地址、電話及每日驗車餘額資訊。