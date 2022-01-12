酒駕累犯未受應有管制　他曝監理站量能不足酒精鎖執行率過低

▲趙正宇指出：酒駕累犯未受應有管制，係因監理站量能不足，酒精鎖執行率過低。（圖／趙正宇服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園監理站12日舉辦檢驗線改造啟用典禮，爭取該站檢驗線改造多年的立委趙正宇表示，近年來交通事故不斷，加強從源頭的車輛檢驗是治本，如針對酒駕者安裝的酒精鎖，至今執行率都過低，就是因為監理站量能不足，導致酒駕累犯未受應有的管制，期許桃園監理站落實，避免造成交通事故悲劇！

▲▼桃園監理站45年老舊檢驗線改造全新啟用。（圖／桃園監理站提供）

趙正宇也指出，桃園人口快速發展，舊監理站已使用多年，檢驗能量沒有跟上，自進入立院開始便不斷向公路總局爭取，至今總算開花結果；而檢驗線改造具體改造內容包括擴增大型車檢驗能量、拉長檢驗線排隊驗車儲車空間、改善檢驗線空氣品質及環境、機車檢驗區雨棚擴建、活化檢驗線旁老舊倉庫及設計制服統一識別等，今日完工後將提供桃園民眾完善便捷的驗車服務。

▲▼桃園監理站45年老舊檢驗線改造全新啟用。（圖／趙正宇服務處提供）

桃園監理站指出，該站檢驗線自1976年建造完成距今已有45年，此次透過動線調整、房舍拉皮改造、倉庫活化，完成檢驗線改造案，要提供大桃園地區更有效率、貼心的檢驗服務。包括：立委趙正宇、交通部政務次長陳彥伯、公路總局局長許鉦漳、新竹區監理所所長吳季娟、桃園監理站站長黃成民等各界人士均出席。