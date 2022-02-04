私人收容所流浪犬貓收不停！　獸醫師揭殘忍真相：都是混蛋

▲林政毅表示，若收養到的狗貓有慢性腎臟疾病，一般人很難負擔。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者許展溢／台北報導

台灣流浪犬貓長年都是愛護動物者關心的議題，不少人認為公立收容所和私人的問題差異大，有貓博士之稱的獸醫師林政毅受訪直言，零撲殺根本不是解決方法，更不該當濫好人，收容所必須做到「流動」，讓真的不行的小狗小貓一路好走，留下有機會的，以高規格對待。

林政毅創立台灣貓醫學會，著有多本犬貓書籍，如貓咪家庭醫學大百科等，曾獲29屆全國獸醫師大會傑出貢獻等獎，今年1月再獲中華民國獸醫師特殊貢獻獎。對於公私場所環境，他認為，收容所零撲殺根本不是解決方法，應「檢傷分類」，有些已沒生活品質，生命沒尊嚴，根本不可能領養。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林政毅認為，公立收容所狀況還好會定期撲殺，除非縣市有零撲殺政策，才無法解決，私人最大問題為「不能撲殺」，一撲殺就沒有人要捐款，因為私人都是靠捐款維持，因此一直收、一直收。他反問，收到最後真的會有生活品質？以100坪空間來看，養2、30隻流浪狗可能還不錯，但同樣空間養200隻流浪夠要怎解決？且還堅持零撲殺。

▲林政毅直言，私人收容所最大問題是「不能撲殺」。（圖／記者許展溢攝）



林政毅話說的重，人會認為與其將流浪犬貓丟到路上，不如丟收容所門口，然這種行為「一樣壞，都是混蛋」， 真正要做的是，花更多精神在有希望、機會的浪浪身上，讓牠們得以有機會繼續過更好的幾十年，而不是當濫好人。

林政毅表示，若狗貓有慢性腎臟疾病，每天要打點滴是要怎麼治療，連一般養寵物的人都負擔不起，遑論一般收一堆老病殘的收容所又怎麼可能，尤其很多人說「領養代替購買」，可是臨床上很多人領養回去「結果都是生病」，對飼主打擊很大，人家好心領養，起碼要給人家健康的，否則領了1隻、2隻都傳染病死掉，以後還敢領養？

林政毅最後指出，瑞典、北歐動物收容所都比住家還漂亮，就是做到「檢傷分類」和「淘汰」，與其強調零撲殺，不如將最有希望的留給人領養，也就是，讓真的不可能的一路好走，以最高規格對待小狗小貓，用盡最好的醫療資源，把牠們照顧的很好、漂漂亮亮，並打預防針、做好節育，被領養出去，就不會有麻煩，因為養寵物最怕生病，多少會消磨掉大家的熱情，因此真的「要流動」，錢花在刀口上，給真正有機會的流浪犬貓的得到最好的照顧。