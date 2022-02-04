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人妻4度重建處女膜！羞喊初夜沒給老公「好可惜」　醫師也傻眼

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲ 女子每隔幾年就會在結婚紀念日前接受處女膜重建手術  。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南一名婦產科醫師日前分享她遇過的一起特殊案例，一名女性患者每隔二三年就會在丈夫陪同之下前來就醫，接受處女膜重建手術。醫師有次好奇詢問原因，沒想到女子竟回答，這是她送給丈夫的「禮物」，令這名醫師當場一陣錯愕。

綜合當地媒體Soha、Eva報導，河內一家綜合醫院婦產科女醫師Lê Thị Kim Dung說明，接受處女膜重建手術的病患通常是年輕女性，且大多不是因遭受性侵導致處女膜受損，而是曾經發生自主性行為，在婚前想要重建的女性，不過她也曾遇過不少特別的案例。

醫師提到，有一名女性患者每隔二三年就會來動處女膜重建手術，「10年內總共接受4次手術。」由於她第一次前來就醫時非常害羞，醫師沒有多問，直到她第二次來動手術，醫師才開口詢問原因，得到的回答卻令她忍不住錯愕。

這名女子表示，「因為我太愛老公了，想把『第一次』的快感送給他當禮物，算是一種結婚紀念日的驚喜」，由於她在婚前有過性行為，沒能在新婚當晚將初夜獻給老公，令她至今仍感到遺憾，且接受處女膜重建後，夫妻感情也更加融洽。

這番回答令醫師忍不住一陣驚訝，但令她更困惑的是，女子每次來動手術時，老公都會陪同前來，「實在是非常特別的個案」。但醫師最後也強調，處女膜重建絕對不是用來增加男性快感的手段。

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