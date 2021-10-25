韓「變性士官」遭強制退伍輕生！陸軍擬撤回處分、歸還13個月薪水

▲南韓首位跨性別軍人卞熙秀遭軍方強制退役，在記者會上痛哭。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前陸軍副士官（下士）卞熙秀（변희수，音譯）遠赴泰國進行性別重置手術，卻因「失去男性生殖器」被診斷為身心障礙3級，慘遭國防部以強制退伍處分，雖然其曾提出行政訴訟，卻還是於今年3月在住處輕生死亡。如今，南韓陸軍研擬撤回抗告、取消強制退伍處分，並將距離正式退伍前的13個月薪水支付給家屬。

根據《韓聯社》報導，大田地方法院曾於本月7日針對卞熙秀生前提出的行政訴訟中判處陸軍參謀總長敗訴，法官認為卞熙秀接受強制退伍審查時的性別早已為女性，因此不應符合「失去男性生殖器（陰莖、睪丸毀損）」、「身心障礙3級」等強制退伍處分之條件；當時陸軍一度計畫提出上訴，然而最後法務部卻親自下指令，要求陸軍放棄上訴。

卞熙秀從2017年起開始擔任陸軍副士官，然而其生前簽的並非為長期服役制，而是簽服役4年，因此本來預計今年2月才會正式退伍，卻豈料在2019年底接受完性別重置手術後，於去年1月慘遭陸軍、國防部以強制退伍處分，距離其正式退伍還有足足13個月。

政府關係人士於23日表示，原本慘遭軍方強制退伍的卞熙秀，未來在人事紀錄上將會修改為「正常退伍」。而這也表代表著，軍方即將取消針對卞熙秀的「強制退伍」處分。

▲卞熙秀曾於2020年8月召開記者會，表示將向法院提起行政訴訟。（圖／達志影像／newscom）

據悉，陸軍雖於7日一審判決結果出爐後表示尊重法院決定，但還是表示有必要聽取上級法院的意見，於是邀請法務部指導上訴，不過卻遭到法務部拒絕，要求其放棄上訴；而隨著陸軍放棄上訴，此次判決結果將於明（26）日定讞，正式撤回強制退伍處分，成為跨性別士兵服役的首起判例。

不過法務部也對此解釋，「此次事件的判決結果，其宗旨並非要承認跨性別者的軍隊服役，而是（軍方處分）的當時已是女性身分的亡者（卞熙秀），其因喪失陰莖、睪丸毀損等理由而遭到強制退伍的處分，從相關法令來看，已屬違法。」

對於未來跨性別者的軍隊服役問題，法務部與國防部關係人士也表示，未來將會檢討相關的法律條文修正，並綜合軍隊的特殊性質與兵力調度、對國防與社會產生的影響、國內民眾共識等條件，在立法與政策制定上做為參考。

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