旅客注意！台北車站周邊禁菸「違規最高罰1萬」　亂丟煙蒂罰6000元

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旅客注意！台北車站禁菸「違規最高罰1萬」　亂丟煙蒂罰6000元

▲▼微解封首日,台北車站,站前特區,南陽街,補習街,車潮人潮不多,新冠肺炎,三級警戒管制,微解封,降二級,解封,Covid19。（圖／記者姜國輝攝）

▲台北車站周圍自2022年1月起禁菸。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者袁茵／台北報導

為推動無菸城市並提升市容品質，台北市政府表示，自1月1日起台北車站周邊場域將擴大禁菸範圍，元旦上路後將勸導2個月，3月1日起直接取締告發，違規吸菸者依《菸害防制法處》新台幣2000元至1萬元，亂丟煙蒂者依法處新台幣1200元至6000元。

北市環保局指出，自2016年10月公告信義區香堤廣場為北市首座禁菸商圈後，有效提升香堤廣場周邊環境及空氣品質，實行多年獲得民眾肯定；2020年7月1日再將西門捷運廣場劃設為禁菸區，針對年輕族群強化禁菸及環保概念。

為持續推動北市無菸環境，喚醒民眾重視健康以及勿違規亂丟煙蒂，北市環保局表示，繼信義區香堤廣場、萬華區西門捷運廣場禁菸後，台北市重要商圈兼交通運輸交會樞紐的台北火車站，周邊區域自2022年元旦起擴大劃設為禁菸區，同樣由環保局執行該區域違規吸菸行為稽查取締。

環保局強調，自2022年1月起針對違規吸菸將先予以勸導，勸導期間將派人力於禁菸區內進行走動式宣導、勸導工作，3月1日起對禁菸區內違規吸菸行為，將直接取締告發，凡違規吸菸者，將依據《菸害防制法》處新台幣2000元至1萬元罰鍰；亂丟煙蒂者將依《廢棄物清理法》處新台幣1200元至6000元罰鍰。

▼台北車站周邊禁菸範圍圖，禁菸區包含東側至公園路，南側至忠孝西路1段，西側至承德路1段、重慶北路1段，北側至市民大道1段、北平西路間的區域。（圖／台北市環保局提供）

▲▼台北車站周邊禁菸區。（圖／台北市衛生局提供）

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