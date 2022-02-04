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社會 社會焦點 保障人權

囂張小三「庭上約人妻3P」！她加碼嗆：民法告我啊　願望秒被滿足

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲小三們常常會有諸多囂張的言論。（圖／示意圖，無關本案／翻攝pakutaso）

記者林昱萱／綜合報導

通姦除罪化之後，小王、小三不會再受到「刑法」的處罰，但由於婚姻中配偶「應有的忠誠義務」仍存在，外遇行為仍必須承擔民事責任，因此就有諸多誇張的第三者們，自恃通姦除罪化，因此大膽嗆聲正宮，不料卻反倒讓自己賠上大筆錢財。

高雄就有一名蘇姓女子與人夫搞上後，還囂張傳訊息給正宮嗆聲，「你不就聖女？哈哈哈那你老公也愛我愛得要死啊」、「還吃我下面、笑死」等挑釁之言論，讓正宮痛苦不堪，而由於之後人夫也坦承與蘇女外遇，同時又有許多鹹濕曖昧的截圖足以佐證，因此法官判決蘇女應賠償正宮10萬元。

高雄還有一名小三「小美」（化名）與人夫外遇，兩人多次互相傳送露點照片，還有諸多「你已經淪為我的性奴了」、「孩子是我拿掉的、你也不會有罪惡」、「我介入婚姻，我是失敗者」、「我是第三者」、「你老婆憑什麼一直利用小孩要綁住你、我就沒有小孩嗎」、「我如果容得了她們，我還需要你離婚。」等對話，可見小美深知自己是第三者，卻仍是選擇與人夫繼續糾纏，造成正宮身心痛苦，因此被判賠20萬元。

此外，桃園一名徐姓女子，其不僅大方在法庭上承認與人夫亂搞、發生多次性關係，而她還辯稱，人夫除了與她發生性關係外，還曾與多名女子發生性關係，非僅與她一人，甚至還曾提出希望能與妻子搞3P邀約，認為正宮配偶權應無遭受嚴重侵害，而法官審理後，不採信其說詞，判她應賠償正宮80萬元。

最誇張的是台北一名王姓女子，她愛上羅姓人夫後，還為對方生下一子。正宮發現後氣得提告通姦，但適逢大法官宣告通姦罪違憲，王女因此在社群平台Instagram發文嘲諷「快點用民法告我吧，刑法已經無效了喔！」讓正宮看了忍無可忍，決定成全對方願望，另外提告求償，而台北地院審理後，判王女應賠償40萬元。

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