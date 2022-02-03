車停「死巷中間」沒違規！車主回南部爽過年...療癒下場曝光

▲由於地面沒有畫線，警察稱不算違停，不能開單也不能拖吊。（圖／翻攝自FB台北北投幫）

記者陳雕文／台北報導

一名住在台北北投的男網友表示，一部轎車停在家裡巷子的正中間，導致其他車輛無法進出，車主也沒有留電話，原PO打電話請警方協助，但車主在南部無法移車，且該條路是死巷沒有劃線，不能拖吊也不能開單，原PO氣得在車窗上貼滿20張A4紙，怒吼「石牌你最帥！」網友看了也罵爆，後來警方決定出手了。

原PO在臉書「台北之北投幫」發文，有輛黑色轎車停在家中巷子的正中間，直接擋住居民的通道，汽車根本無法通行，機車也只能鑽邊邊的小縫，車主也沒有留下電話號碼，他打給警察協助，結果車主表示人在南部無法移車。

▲北投警方解釋，為即時排除交通妨害，將移置保管。（圖／翻攝自FB台北北投幫）

由於該巷子是死巷，地面也沒有劃線，因此不算違停，不能拖吊也不能開罰單，只能任由汽車停在正中央，但原PO實在太生氣，列印20張A4紙，白底紅字寫道「車停出入口，警察伯伯說你在南部沒辦法移車，石牌你最帥！！！」將紙張用膠帶貼滿車子的車窗上，「我這樣應該還好吧？」

北投警方指出，本月2日下午3點接獲報案，一輛轎車違停北投區吉利街101之5號旁巷口，警員到場發現該處是私人土地，未畫設任何紅黃線，警員致電車主發現他人在南部，無法移車，依警察職權行使法規定，為即時排除交通妨害，將車「移置保管」。

原PO開心表示，感謝北投幫友的支持，警察伯伯後來說又可以拖吊了，正義會遲到，但不會缺席！

▼原PO貼滿A4紙表達憤怒。（圖／翻攝自FB台北北投幫）