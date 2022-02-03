周春米清新馬尾＋微笑電眼照曝　網暴動：林志玲、郭雪芙不用混了

▲民進黨立委周春米25年前照片曝光，清新馬尾搭配水汪汪微笑電眼，引起網友暴動。（圖／周春米臉書）



記者陶本和／台北報導

適逢農曆新年初三，民進黨有意爭取屏東縣長的55歲立委周春米，在臉書貼出25年前的照片，綁著清新馬尾，搭配瓜子臉跟一雙水汪汪微笑電眼，震驚眾多網友，直呼「不科學」簡直仙氣飄逸，如果出道藝人林志玲、郭雪芙都不用混了。

周春米在臉書表示，她在台北婆家找到一張25年前的照片，當時他們身材很不錯，「我真的很想分享給大家，求讚」，她也召集大家一起翻翻舊照片分享。

周春米雖然在文中標註「狗狗可愛」，不過最被網友關注的，是她在當年還未有修圖軟體的時代中，綁著清新的馬尾，搭配精緻瓜子臉，以及水汪汪微笑電眼，讓不少網友直呼「這真的不科學啊！」

有人認為，當時的周春米簡直仙氣飄逸，如果早一點出道，藝人林志玲、郭雪芙都不用混了。日前剛搶下中二選區立委席次的林靜儀，也留言直呼「超清秀」。

不過，在農曆年後，民進黨在屏東縣長初選，可能陷入一場惡戰，除了擁有現任縣長潘孟安力挺的周春米之外，立委莊瑞雄、鍾佳濱也都投入初選，呈現三強之爭的局勢。

由於綠營陷入黨內廝殺，支持者就擔心過度白熱化，導致到了大選內部分裂不易整合。周春米日前受訪時有表示，很多民進黨支持者都認為，不要再有太多攻擊，造成負面印象，大家可以比政績、比服務、比未來想法。

對於是否因為黨內廝殺造成民進黨丟失屏東縣？周春米表示，這是一定要避免的後果，屏東執政成績得來不易，除了潘孟安跟縣府團隊，她也做了很多協助，中央給屏東支持，得到的肯定與榮耀，大家要好好珍惜。

▼莊瑞雄、周春米、鍾佳濱。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

