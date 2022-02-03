球星被爆「痛毆18歲女友」！求歡遭拒怒打滿口血　恐怖畫面曝

▲格林伍德遭爆痛毆女友。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

英國曼聯的20歲小將格林伍德（Mason Greenwood），日前被18歲的模特兒女友羅布森（Harriet Robson）爆出強迫性交和暴力毆打，羅布森甚至還在IG上公布自己全身多處瘀青以及滿口鮮血的畫面，並寫下「給所有人知道，格林伍德實際上對我做了什麼」。事後格林伍德遭到英國警方逮捕，稍早已獲得保釋。

根據《BBC》報導，羅布森在今年1月30日於IG上分享照片，只見她嘴角滲出一道長長血漬，下巴、脖子和胸口都佈滿鮮紅血跡，模樣十分嚇人，而另外5張照片則是身體各處大大小小的瘀青。她還公布一段去年10月的錄音，疑似是因為她拒絕和格林伍德發生性關係，而不幸遭到暴力對待。

▲羅布森遭格林伍德施暴。（圖／翻攝自IG，下同）

貼文曝光後，馬上引發瘋傳，英國警方也立即介入調查，並依涉嫌性侵和恐嚇殺人將格林伍德逮捕。目前格林伍德已被保釋，並等待接受進一步調查。他所屬的英超球隊曼聯表示，在調查結果出爐前，格林伍德禁止重返訓練或比賽。另外，電子遊戲開發商EA Sports也指出，格林伍德已從FIFA產品中移除；運動品牌NIKE則同樣已與格林伍德暫停合作。

據了解，格林伍德和羅布森是同校同學，2人於2019年開始交往，但過程並不順遂，曾於2020年一度分手，後來復合，而格林伍德在2020年時，就曾傳出賽後帶妹開房間狂歡，相關照片和影片還被上傳到了社群媒體，觸碰到主帥索斯蓋特(Gareth Southgate)的底線，被以違反防疫規定為由逐出球隊。

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