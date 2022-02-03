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虎年就靠最美5套穿衣術　開啟新年女神氣場

▲▼穿搭,衣服,整理,斷捨離。（圖／Unsplash）

▲流行預測師Emily Liu透過低管理高時尚穿衣法則讓自己穿得好看又有效率。（圖／Unsplash，下同）

生活中心／綜合報導

你也是明明衣櫃爆炸，仍然每天站在衣櫃前選擇障礙、找不到衣服出門的愛美女子嗎？每套衣服都是寶貝實在很難割捨，與其努力斷捨離或出門前找不到衣服搞得心力交瘁，不如每個月花一次時間為自己整理出最美5套，就能天天自帶女神氣場出門！

遠流出版《「最美五套」質感人生穿搭：流行預測師的低管理高時尚法則，小衣櫥就能讓你美翻了》，透過作者Emily Liu的經驗分析，徹底打破穿衣選衣的迷思。

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Emily Liu認為要先打破以下12個穿衣迷思，透過低管理高時尚穿衣法則就能穿得好看又有效率。
迷思1
╳這件衣服超百搭的，可以配搭出十八種造型
○百搭其實是白搭，你只需要五套衣服
迷思2
╳趁換季整理衣服
○一個月檢閱一次整體衣物才是恰當的頻率
迷思3
╳站在衣櫥前要麼站很久，要不總是拿那幾件
○每天別再去衣櫥挑衣服
迷思4
╳用「件」當衣服的單位
○從現在開始請用「套」
迷思5
╳多買一些不同的衣物品項可以有搭配的變化
○聚焦購置的品項

▲▼穿搭,衣服,整理,斷捨離。（圖／Unsplash）
迷思6
╳被說「你今天有事嗎？穿這麼漂亮」
○任何場合都游刃有餘的服裝祕訣
迷思7
╳我今天穿得很舒服，那我一定醜死了
○「舒適」也是一種流行
迷思8
╳名牌當然穿起來比平價的好看
○選對版型更重要
迷思9
╳這一看就是寫了我的名字的衣服
○你是為了打扮而不是蒐集
迷思10
╳要有耳環和項鍊搭配才完整
○飾品擇一法則
迷思11
╳應該犒賞自己一個名牌包
○名牌包不是通往品味的捷徑
迷思12
╳買包包一定要選基本色才好搭衣服
○基本色放棄了更新舊衣服的機會

Emily Liu認為一個好的原則，應該是任何人都適用，但應用出來以後都是不同的風景。無論你的時尚指數為何，五套衣服的原則不是把你變成任何人，而是需要找出自己最美的面向，衣服只是你的工具。當你開始調整習慣貼近自己時，記得每一次一小步，穩定且持續。

穿衣的標準，應該是讓大家看到一個獨特而美好的自己。五套衣服的旅程，可以讓你了解自己的心理、身體，品味，正確地在流行中去選擇適合你的衣物。當你真的「看見自己」，這個世界也會看到你。

▲▼新年就靠最美5套穿衣術開啟女神氣場。（圖／遠流出版）

▲遠流出版「最美五套」質感人生穿搭：流行預測師的低管理高時尚法則，小衣櫥就能讓你美翻了。

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