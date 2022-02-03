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他對女神一見鍾情！親手畫圖找人求認識　網一看笑翻：誰敢認啊

▲▼男大生畫了女神的畫像後po上網，沒想到卻讓一眾網友笑翻。此為示意圖，非新聞當事人。（組圖／取自免費圖庫Pexels、翻攝自Facebook／UTAR Confessions 2022/2023）

▲男大生畫了女神的畫像後po上網，沒想到卻讓一眾網友笑翻。此為示意圖，非新聞當事人。（組圖／取自免費圖庫Pexels、翻攝自Facebook／UTAR Confessions 2022/2023）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名男大生在圖書館附近遇到了完全符合他理想型的女神，卻不敢上前搭訕，返家後又心存不甘，只好到學校的Facebook社團匿名po文，還附上他親手畫的女神畫像，希望借助廣大網友的力量，找到女神並成為朋友。不過，由於男子將女神畫得完全走了樣，引發網友調侃。

綜合當地媒體報導，這名男子表示，當時他在圖書館外看見女神將口罩摘下喝水，他瞄了一眼後，立刻就確定女神完全符合他的理想型，並對她一見鍾情，奈何由於他有些害羞，於是便沒有上前搭訕女神。

回到宿舍後，男大生後悔不已，於是他到學校的Facebook社團匿名po文，希望網友能替他找到女神。他指出，女神的身高大約為1.6到1.62公尺，膚色雪白，還留著一頭金色齊劉海的短髮、大眼睛、高鼻樑，而且可能會出現在圖書館附近。為了幫助網友們更清楚女神的長相，他還附上了親手畫的女神畫像。

然而，由於這名男子的畫工太差，將女神畫得完全走了樣，於是不少網友忍不住留言調侃，「你畫成這樣誰敢認啊」、「你確定你畫成這樣對方還想理你嗎」、「就算有人認識她也不敢tag吧」、「如果她真長這樣你還要想認識她嗎」，甚至還有網友表示，「怎麼看起來那麼像麥當勞叔叔呢？」

▲▼麥當勞叔叔。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有網友笑道，男大生的畫像也畫得太像麥當勞叔叔了吧。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

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