婚宴收禮金「一數6萬突消失」　她痛心1決定：瞞著弟弟！網讚爆

▲禮金少了6萬，原PO與堂姊只能認賠了。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我弟結婚請客，我倒貼3萬！」一名女網友哀號，日前弟弟結婚，她與堂姊一起擔任收禮金的重責，怎料結算金額時，發現6萬元憑空消失，就怕大喜之日壞了弟弟與弟媳的興致，最後原PO兩人只好各賠3萬。對此，原PO與堂姊真心勸世，「以後不管任何親戚朋友來拜託我們當婚宴上的工作人員，絕對不會答應了。」

一名女網友在《匿名公社App》崩潰表示，弟弟婚宴前，拜託原PO與堂姊負責收禮金，儘管身為最親的家人，原PO卻擔心責任重大，且還要保管如此大筆的款項而拒絕，結果弟弟千拜託萬拜託，加上堂姊爽快答應，「我這個做親姊姊的也只好答應幫忙了」，豈料根本是場惡夢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

到了婚宴當天，弟弟與弟媳的賓客川流不息，原PO說，自己與堂姊都是頭一次做收禮金的工作，當晚收紅包就忙得不可開交，豈料最後結算總金額時，發現少了6萬元，「重新算了好幾次都是短少6萬，因為是一筆一筆登記的，不可能會算錯。」對此，原PO懷疑是有一疊紅包被偷走了。

▲禮金短少6萬，原PO懷疑是一疊紅包被偷走了。（示意圖／記者劉維榛攝）



原PO臉垮直呼，婚宴是流水席辦桌，人員進出很雜，根本不知去哪抓小偷，更不可能讓所有賓客留下來，等待警察處理盤問。迫於無奈之下，原PO與堂姊商量一番後，決定先瞞著弟弟，「大喜之日遇到這種事他會很掃興吧，畢竟是我們兩人的疏失，最後我們一人悄悄補貼三萬，才把禮金繳交給我弟夫妻。」

遇到這種荒謬又倒楣經歷，讓原PO與堂姊痛下決心奉勸，「後不管任何親戚朋友來拜託我們當婚宴上的工作人員，絕對不會答應了。」

底下網友看著原PO與堂姊大器的舉動，只好幫QQ安慰，「不難克服，放個錄影器在旁，想弄丟都難」、「你們衰小欸」、「堂姐好blue，畢竟非親姐」、｢有妳們，讓婚禮圓滿｣。