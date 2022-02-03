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走春必拜！盤點全台9間「最驗靈財神廟」　招財撇步一次看

▲▼拜拜,燒香。（圖／記者林世文攝）

▲春節期間，許多人會到廟裡祈求財神爺保佑來年發大財。（圖／記者謝孟儒攝）

記者陳怡靜／綜合報導

許多人農曆新年走春會到廟裡拜拜，祈求身體健康、平安順心，當然也少不了走訪財神廟，向財神爺求新的一年財源滾滾。《ETtoday新媒體》統整出全台9間最靈驗財神廟，參拜的流程、供品和禁忌一次看，拜完包你虎年好運旺旺來！

除夕晚間11點到初五都是拜財神的最佳時機，不論是到財神廟或在自家門口拜都可以，參拜的基本供品除了三牲、水果之外，還要準備財神爺最愛的甜食。牲禮切記要新鮮，不要買豬肉，避免準備蘋（音近「貧」）果、鳳梨酥（音近「輸」）。

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而走訪財神廟，除了拜文、武財神、五路財神外，別忘了也要拜一下「虎爺」（台語諧音「好野」），虎爺通常供奉在神明桌下方，也可準備一些虎爺愛吃的生食供品，像是生雞蛋、生雞肉、香腸等。

一、新北烘爐地南山福德宮

不少人一聽到烘爐地，立刻想到是看夜景好去處，事實上福德宮求財也相當靈驗。據說一名從未到訪過的商人，在公司經營不順時請求土地公幫忙，順利度過難關後，帶著善款感謝，也成為當地一段佳話，越來越多靈驗之事傳開，也吸引來自四方香客。

祭拜順序可從正殿開始膜拜，先向土地公說明來意後，再摸元寶招財，接著走上五路財神橋踏過13盞燈去霉運，再到迎福門敲鐘祈福，最後到聚寶盆換錢母。

▲▼新北中和烘爐地。（圖／記者蔡玟君攝）

▲烘爐地不僅是看夜景好去處，更是求財必拜的靈驗財神廟之一。（圖／記者蔡玟君攝）

二、台北松山霞海城隍廟

這裡供奉五路財神，是許多股票族的最愛。據傳一名民眾苦惱股票被套牢，資金周轉不靈，當天拔了一根財神爺的鬍子，沒想到幾天後就解決套牢問題，傳開後便湧入大量信徒。

三、新北板橋慈惠宮

板橋慈惠宮主祀天上聖母，是板橋地區最早的媽祖廟。除了正殿供奉的媽祖之外，左偏殿的財神爺也因為郭台銘而聲名遠播，過去郭爸爸曾帶著全家人住在廟旁，後來廟擴建，當時住址成為財神殿建地，郭家也每年到廟中參拜，感謝一路上的保佑。

財神殿內祀有文財神比干及五路財神，二樓正殿還有武財神關聖帝君及文財神文昌帝君，信徒只要參拜完，摸一下殿前金元寶，就可招來財運。廟方在過年期間也會發放發財金，讓民眾求好運。

四、桃園南崁五福宮

南崁五福宮創立至今已超過三百年，是全台最古老財神廟，在1985年被列為國家三級古蹟，供奉的財神不論是求財或求職都相當靈驗，前來參拜時別忘了摸摸鎮殿之寶－天爐，替自己招財氣。

五、台中廣天宮

廣天宮是中部盛名的財神廟，，主神財神爺 趙公明為四川峨嵋財神開基老祖正尊，到現在已經有一千四百多年的歷史，也是全世界第一座財神爺金身。而廣天宮還有獨特的求財小物—「黃金發財蛋」，蛋殼象徵厄運，將其剝去再吃下黃金蛋，就能夠去除壞運保平安發大財。

▲ 竹山紫南宮。（圖／記者謝孟儒攝）

▲竹山紫南宮必求發財金、錢母和金雞。（圖／記者謝孟儒攝）

六、南投竹山紫南宮

說起全台最靈驗求財廟，怎能不提到紫南宮？不僅平日香客眾多，過年期間更是絡繹不絕，甚至也吸引外國觀光客前去朝聖。來到紫南宮，必求的3大招財項目有：發財金、錢母和金雞，發財金是根據「擲筊」次數遞減，每次減100元，若最後沒擲到聖筊，只好下次再來試手氣；錢母則是年節和重要活動時會免費發放，平時可用1千元香油錢取得；開運金雞則是生意人必求的招財物，須向土地公婆講明用途，擲筊同意後才可取得，每日要以茶水或生米奉祀，才能獲得保佑。不過因本土疫情嚴峻，紫南宮已宣布停止今年大年初一發放錢母及十六發放丁酒的活動。

七、雲林北港武德宮

台灣五路武財神的信仰始於北港，北港武德宮號稱是「全球武財神總廟」，不但財神靈驗、香火鼎盛，是求發財金及財運的好地方。特別的是，武德宮還擁有全台最潮香客大樓，結合人文、時尚、信仰的「三學舍」，豪華的雙人房、四人房讓民眾享受入住財神窩、沾沾財氣！

八、高雄關帝廟

高雄關帝廟主祀有武財神之稱的關聖帝君，而關聖帝君位於二樓，三樓還有配祀神明，建議的參拜流程先從二樓再往三樓，最後回到一樓拜五路財神。信徒指出，買完發財金後，一定要將裡頭的金箔貼在一樓財神殿前的「金牛」上，讓財運旺旺來！

九、屏東車城福安宮

車城福安宮主祀神祇為福德正神，不只是全台灣，更是全東南亞最大土地公廟，內部金幣輝煌，甚至擁有號稱「神明點鈔機」的金爐，只要將金紙放在爐口，金爐便會一張張地吸入，如同點鈔機一般。廟方會在除夕當晚拜完頭香後發放錢母，大年初一至初五上午10點及下午2點也會發放，過年前來參拜別忘了領錢母，求新的一年財源滾滾來。

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