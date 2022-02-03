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八大行業解封爆「缺妹潮」　北市多家酒店「漲聲響起」破10%

記者邱中岳／台北報導

八大行業陸續開放解禁，許多酒店、酒吧以及娛樂場所紛紛重新開始營業，但酒店卻面臨「缺妹」窘境，幾乎每家酒店都只有4至6成的公關回流，有的跑去接飯局，另外也有公關接觸白天班後轉行，所以各家酒店幾乎「漲聲響起」。

據了解，八大停業6個月左右，許多酒店公關紛紛沒有工作，有的出國接局，但因出國遭境外海關管制，所以也有人轉往私人招待所轉做飯局妹，另外也有不少酒店妹選擇白天工作，在八大陸續解禁開放，也引發「缺妹潮」。

有老司機表示，北市酒店大約分成3種型態，分別為便服店、禮服店以及制服店，依照店面的大小、設置的包廂數，會由經紀公司安排酒店公關前往上班，但是現在因疫情影響，所以許多酒店公關轉職後也不願意回到酒店上班。

▲▼五木區酒店忍半年解封「美腿如林」　中山67警突襲臨檢3酒店。（圖／記者邱中岳攝）

▲酒店復業爆缺妹潮店家加碼留住公關，但相對消費也漲了10%。（圖／記者邱中岳攝）

許多酒店因為「缺妹潮」，幾乎酒店公關都不回來上班，從復業至今，酒店公關上班人數僅以前的5、6成，所以也紛紛提高給經紀公司、酒店公關的時數錢，平均增加了10%的價格，所以自然也就反應在酒店消費者身上。

據悉，北市酒店幾乎全面喊漲，甚至連酒價也跟著漲，也些店家還會收取人頭費，有消費者透露，目前除了酒店缺妹之外，另外酒店公關的費用也增加了約百分之10，所以許多酒店妹紛紛轉往當飯局妹或傳播妹。

▲▼五木區酒店忍半年解封「美腿如林」　中山67警突襲臨檢3酒店。（圖／記者邱中岳攝）

老司機透露，原本飯局的價格4個小時要價6千至1萬2千元，第5個小時開始，每個小時收取1千元費用，但也因酒店復業，所以造成酒店公關回流，甚至開始喊到第5個小時開始，每個小時要價1千5百元。

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