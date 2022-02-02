阿里山公路初二現車潮　交流道上山車陣綿延三公里長

記者翁伊森／嘉義報導

111年農曆春節9天假期，吸引不少民眾出遊，連接阿里山及二高的中埔交流道初二湧現大量人車準備上山，車流由交流道延伸至嘉義縣中埔鄉頂六金蘭段，一度呈現上山單向近三公里車龍，而下山車道一路順暢，雙向車道車流量差異極大，歸功於當地警分局及阿里山國家風景區管理處提前疏運順利分流。

▲阿里山公路初二現上山車潮。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

觀光局阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處)為避免因大量遊客湧向大阿里山地區造成交通阻塞，日前也配合當地警分局提前辦理以下疏運措施順利將車潮分流：

春節期間，配合警政、監理單位將加強交通疏導、取締違規停車及流動攤販。為紓解奮起湖及阿里山森林遊樂區停車空間不足情形，阿里山國家風景區管理處與林務局嘉義林區管理處提供2路線免費接駁專車服務，另「台灣好行」阿里山線、瑞里線及太平雲梯接駁公車均有機動加開班次請遊客多加利用，以利出遊順暢。

一、石棹-奮起湖免費接駁：石棹(台18線61km石棹加油站旁)至奮起湖(第三停車場)，期間為2月2日(初二)至2月5日(初五)，上午9點至下午5點，雙向對開。

二、阿里山森林遊樂區免費接駁：台18線89K-95K間至阿里山森林遊樂區，期間為1月29日至2月6日，上午8點至下午6點。

三、 轄內管制措施：

初二至初五上午8時至下午5時石棹至奮起湖採單向行車管制，小型車去程由台18線63.5k經頂石棹輔助道路至169縣道，回程走169縣道。

四、 阿里山國家風景區管理處印製111年春節疏運摺頁並置放於各地旅遊服務中心、高速公路休息站、及本處所設服務站等，歡迎遊客取閱。相關資訊可於阿里山國家風景區管理處網頁

https://www.ali-nsa.net/zh-tw/event/news/2651查詢。

五、 新春遊程建議路線：春節期間各地遊客眾多，因此提供以下路線供遊客參考，可避開壅擠人車潮：

國道三號經竹山/南雲交流道下後，由台3線經草嶺轉149甲縣道，可通往來吉、太和、豐山等地區，體驗原住民部落風采及質樸的農村文化，漫步茶鄉之餘更能欣賞美麗的櫻花。